Над Белгородом ночью сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородской областью ночью сработала российская система противовоздушной обороны. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет», — написал губернатор, уточнив, что если какие-то последствия все-таки имеют место, он обязательно сообщит о них.

Upd. (6.40): Местные Telegram-каналы опубликовали видеозаписи момента срабатывания ПВО, на которых хорошо слышен звук взрыва.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года, граничащие с этой страной регионы России, особенно Белгородская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны.

Так, в воскресенье оказался обстрелян рынок в приграничном городе Шебекино. Весной на Белгородчине был введен желтый уровень террористической опасности, с тех пор он неоднократно продлевался.