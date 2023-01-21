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Ру Тат
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Общество
21 января 2023  14:06

В Курской области украинский дрон сбросил две гранаты на территорию мелькомбината

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В Курской области дрон ВСУ сбросил на территорию мелькомбината в поселке Теткино две гранаты. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель региона Роман Старовойт.

«К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет», – рассказал он. 

В ходе спецоперации на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года, граничащие с этой страной регионы России, особенно Белгородская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны.

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