news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 января 2026 15:43

Начало января в Татарстане будет на один градус выше нормы

Читайте нас в
Телеграм
Начало января в Татарстане будет на один градус выше нормы
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха в первой декаде января окажется на один градус выше климатической нормы. Такой прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 1 по 10 января равняется -10,7 градуса, а для Казани – -9,8 градуса. Таким образом, средние температуры составят -9,7 и -8,8 градуса соответственно.

Ранее начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь отмечал, что температура в первую декаду января в регионе ожидается близкой к климатической норме.

читайте также
В начале января в Татарстан после недолгих морозов придет оттепель с метелями и заносами
В начале января в Татарстан после недолгих морозов придет оттепель с метелями и заносами
В первый день нового года в Татарстане ожидается небольшой снег и до 12 градусов мороза
В первый день нового года в Татарстане ожидается небольшой снег и до 12 градусов мороза
«Снежок для настроения» и температурные качели: погода в Татарстане на Новый год и январь
«Снежок для настроения» и температурные качели: погода в Татарстане на Новый год и январь
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: Успехи россиян слагают новые главы тысячелетней истории страны

Путин: Успехи россиян слагают новые главы тысячелетней истории страны

31 декабря 2025
Индексация пенсий, рост МРОТ и налоговая реформа: гид по новым законам в январе

Индексация пенсий, рост МРОТ и налоговая реформа: гид по новым законам в январе

31 декабря 2025