Начало января в Татарстане будет на один градус выше нормы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха в первой декаде января окажется на один градус выше климатической нормы. Такой прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 1 по 10 января равняется -10,7 градуса, а для Казани – -9,8 градуса. Таким образом, средние температуры составят -9,7 и -8,8 градуса соответственно.

Ранее начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь отмечал, что температура в первую декаду января в регионе ожидается близкой к климатической норме.