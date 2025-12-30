Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде в первую декаду января

Температура в первую декаду января в Татарстане ожидается близкой к климатической норме. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«В норме температура в Татарстане в первую декаду января составляет около "минус" 10-11 градусов. В эти дни территория региона окажется на границе температурных зон. В северных районах температура, вероятно, будет около или чуть ниже нормы. А центральные и южные районы, включая Казань, могут ощутить небольшое потепление: здесь прогнозируется положительная аномалия от нуля до "плюс" 2 градусов относительно обычных значений», – рассказал он.

По данным синоптика, в Казани в первую декаду января средняя температура будет колебаться возле отметок «минус» 7-9 градусов при норме в «минус» 9 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды в новогоднюю ночь и январские праздники читайте в материале «Татар-информа».