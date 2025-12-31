В начале января в Татарстан после недолгих морозов придет оттепель с метелями и заносами

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В первые дни нового, 2026 года на территории Татарстана краткое похолодание сменится аномально теплой и неустойчивой погодой. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 1 января, республика будет находиться в передней части циклона. Ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит от 10 до 15 градусов мороза ночью и от 7 до 12 – днем.

В ночь на пятницу, 2 января, местами еще возможен небольшой снег, но днем существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы прогнозируется от -10 до -15 градусов, а при прояснениях – и до -20, а в дневные – от -8 до -13 градусов.

В ночь на субботу, 3 января, на регион будет оказывать влияние гребень антициклона. Из-за этого осадки маловероятны, а температурный фон понизится до -13, -18 градусов, при прояснениях – до -21.

Но уже утром и днем 3-го числа на территории Татарстана, начиная с западных районов республики, под влиянием атмосферного фронта вновь пойдет снег. Местами разыграются метели и будет дуть сильный ветер порывами до 15–20 м/с. На дорогах образуется гололедица, а местами и снежные заносы. Столбики термометров поднимутся до -6, -11 градусов.

В воскресенье, 4 января, в большинстве районов РТ будет идти снег и мокрый снег, местами сильный. Также прогнозируются метели. Ветер будет усиливаться порывами до 17–22 м/с. На дорогах сохранится гололедица, местами возможны снежные заносы. В темное время суток ожидаются те же -6, -11 градусов, но в светлое потеплеет до -1, -6 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 5 января, характер погоды в Татарстане существенно не изменится. На преобладающей территории республики продолжит идти снег. Днем температура воздуха составит от 2 до 7 градусов ниже нуля.

Подробнее о погоде в первом месяце нового, 2026 года читайте в материале «Татар-информа».