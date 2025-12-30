«Снежок для настроения» и температурные качели: погода в Татарстане на Новый год и январь

Зима, пришедшая с большим опозданием в Татарстан, готовит январские сюрпризы. По данным синоптиков, ожидается «температурная лихорадка», возможны перепады давления. Чем удивила погода в декабре, какой она будет в новогоднюю ночь и на январских каникулах, узнал «Татар-информ».





Настоящая зима с устойчивым снежным покровом и морозами пришла в Татарстан с опозданием на две-три недели

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зима опоздала почти на месяц

Настоящая зима с устойчивым снежным покровом и морозами пришла в Татарстан с опозданием на две-три недели, а в целом климатические параметры зимы сформировались почти на месяц позже привычных сроков, сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Он пояснил, что по климатическим нормам зима в регионе наступает, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через минус 5 градусов и формируется постоянный снежный покров. В этом году такие условия сложились значительно позже.

«Дата наступления климатической зимы произошла с опозданием на две-три недели, в зависимости от района. Устойчивое залегание снежного покрова отмечалось во второй декаде декабря, а должно было быть в конце второй декады ноября. То есть фактически наступление зимы произошло на месяц позже», – пояснил Гоголь.

Если в норме снежный покров ложится и держится уже к 17–20 ноября, то в уходящем году это произошло только во второй половине декабря. Это подтверждает общую аномально теплую картину начала зимнего сезона.

«Средние температуры декабря на уровне минус 5-7 градусов. Норма для республики составляет минус 9 градусов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Декабрь оказался теплее нормы на 4 градуса, но запомнился рекордным морозом

Декабрь в Татарстане оказался аномально теплым, его средняя температура превысила климатическую норму примерно на 4 градуса. Даже последние морозные дни года, по данным синоптика, не изменили общей картины.

«Месяц в целом все равно оказался выше нормы за счет аномально теплых первой и второй декад. Средние температуры декабря на уровне минус 5–7 градусов. Норма для республики составляет минус 9 градусов», – рассказал Гоголь.

Начальник Гидрометцентра РТ объяснил, что такая погода была связана с активной циклонической деятельностью.

«На территорию республики выходили атлантические и североатлантические циклоны. Мы попадали то в теплый, то в холодный сектор», – заметил он.

Однако третья декада месяца, в отличие от двух предыдущих, оказалась холоднее нормы. Это было вызвано вторжением арктического воздуха. Пик похолодания пришелся на 24 декабря, когда средняя температура по региону опускалась до минус 22–25 градусов, а на отдельных станциях фиксировались морозы ниже минус 30 градусов.

«Наиболее холодным днем было 24 декабря. Это было связано с тем, что к нам в республику поступил холодный арктический воздух, отсюда такое резкое понижение температурного фона», – сказал Феликс Гоголь.

Что касается осадков, то, по его словам, серьезных аномалий в декабре по Татарстану не наблюдалось. Снег и мокрый снег выпадали в целом в пределах нормы, местами с небольшими отклонениями.

«Осадки выпадали в пределах нормы, чуть выше – чуть ниже нормы в отдельных районах. Серьезных аномалий не было», – констатировал Гоголь.

31 декабря ожидается стабильная зимняя погода: без сильных морозов, оттепелей и опасных осадков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В новогоднюю ночь пройдет снежок «для настроения»

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 31 декабря погодные условия в нашем регионе будут формироваться под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов. Ожидается небольшой и умеренный снег, местами метель, днем ветер до 15 метров в секунду. В новогоднюю ночь температура воздуха составит минус 9–14 градусов, при прояснениях местами до минус 17 градусов. Экстремальных погодных явлений не прогнозируется.

«31 декабря ожидается стабильная зимняя погода – без сильных морозов, оттепелей и опасных осадков. Температурный режим обещает быть комфортным – не слишком холодно и не слишком тепло, что создаст хорошие условия для празднования», – сообщил Феликс Гоголь.

В предстоящую новогоднюю ночь погода в Казани будет типичной для этого времени, температура воздуха опустится до минус 10 градусов. Возможен небольшой снежок «для настроения», сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным Гидрометцентра РТ, 1 января жителей республики ожидает спокойная зимняя погода временами с небольшим снегом. 2 января характер погоды в нашем регионе существенно не изменится, местами пройдет небольшой снег, днем температуры воздуха составят минус 9–14 градусов. 3 января при прохождении фронтальных разделов северо-западного циклона прогнозируются снег, метель и сильный ветер, температуры днем составят минус 6–11 градусов.

1 января жителей республики ожидает спокойная зимняя погода временами с небольшим снегом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Температура воздуха на Новый год опускалась до минус 51 градуса

Вспоминая исторические погодные рекорды, связанные с новогодним периодом, начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь привел два примера. Самыми экстремальными оказались погодные условия в новогоднюю ночь 1978–1979 годов, когда в республике стояли аномальные морозы.

«Температура воздуха понижалась в республике до минус 41–42 градусов. На самом северо-востоке, в Агрызе, температура в новогоднюю ночь опускалась до минус 51 градуса», – рассказал Феликс Гоголь.

По его словам, тогда общественный транспорт практически не ходил, было много обрывов электропроводов. Некоторые люди получили серьезные обморожения.

Еще одним опасным явлением прошлого стала мощная метель в новогоднюю ночь 1975–1976 годов, когда скорость ветра в Бугульме достигала 32 метров в секунду, что привело к остановке транспорта и обрывам линий электропередач.

«За последние десятилетия температурный фон в новогоднюю ночь наблюдается близким к норме или чуть выше нормы», – отметил начальник Гидрометцентра РТ.

Он также добавил, что в последнее время каких-либо экстремальных явлений в регионе не случалось. Однако если вспомнить историю, бывало, что в новогоднюю ночь шел снег с дождем.

Начало января будет характеризоваться комфортной зимней погодой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В начале января погода будет комфортной для прогулок

Первые дни нового года в Татарстане будут мягкими и слабоморозными. По данным Александра Шувалова, начало января будет характеризоваться комфортной зимней погодой. Первый день нового года будет морозным.

«Хорошая, мягкая зимняя погода», – отметил синоптик.

Однако такая погода продержится недолго. Уже 3–4 января ожидается небольшое ночное похолодание до минус 12–17 градусов, которое быстро сменится новой волной потепления и снегопадами.

«С запада подходит достаточно глубокий циклон, снег пойдет, и температура повысится уже до минус 3–6 градусов. Большая часть предстоящих новогодних каникул пройдет при мягкой, слабоморозной погоде», – пояснил Шувалов.

Перелом наступит после рождественских праздников. В конце первой декады января жителей республики ждет резкое и сильное похолодание.

«Намечается похолодание начиная с 8–9 января. Не исключено резкое понижение температуры сразу до минус 20–25», – предупредил Шувалов.

В конце первой декады января жителей республики ждет резкое и сильное похолодание Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На каникулах ожидается «температурная лихорадка»

Александр Шувалов подчеркнул, что резкие перепады температуры будут характерны для всего января.

«Я употребляю термины «температурная лихорадка», «температурные горки», «температурные качели». Они будут преследовать погоду в Татарстане весь январь», – сказал синоптик.

Обычно заметные изменения температур сопровождаются перепадами атмосферного давления. При этом средняя температура первой декады января ожидается близкой к норме, несмотря на экстремальные колебания. Основные осадки в первой декаде ожидаются 3 января на фоне потепления.

«Пять дней будет стоять тепло, а потом резко похолодает так, что зубы будут клацать. А среднедекадная температура будет близкой к норме. Отклонений нет, а колебания внутри этой декады очень и очень значительны», – сказал руководитель «Метео».

Как пояснил Феликс Гоголь, в норме температура в Татарстане в первую декаду января составляет около минус 10–11 градусов. В эти дни территория региона окажется на границе температурных зон. В северных районах температура, вероятно, будет около или чуть ниже нормы. А центральные и южные районы, включая Казань, могут ощутить небольшое потепление: здесь прогнозируется положительная аномалия от нуля до плюс 2 градусов относительно обычных значений. В Казани температура будет колебаться возле отметок минус 7–9 градусов при норме в минус 9 градусов.