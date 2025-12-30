«Снежок для настроения» и температурные качели: погода в Татарстане на Новый год и январь
В новогодние праздники в Татарстане прогнозируют ощутимые перепады температур
Зима, пришедшая с большим опозданием в Татарстан, готовит январские сюрпризы. По данным синоптиков, ожидается «температурная лихорадка», возможны перепады давления. Чем удивила погода в декабре, какой она будет в новогоднюю ночь и на январских каникулах, узнал «Татар-информ».
Зима опоздала почти на месяц
Настоящая зима с устойчивым снежным покровом и морозами пришла в Татарстан с опозданием на две-три недели, а в целом климатические параметры зимы сформировались почти на месяц позже привычных сроков, сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.
Он пояснил, что по климатическим нормам зима в регионе наступает, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через минус 5 градусов и формируется постоянный снежный покров. В этом году такие условия сложились значительно позже.
«Дата наступления климатической зимы произошла с опозданием на две-три недели, в зависимости от района. Устойчивое залегание снежного покрова отмечалось во второй декаде декабря, а должно было быть в конце второй декады ноября. То есть фактически наступление зимы произошло на месяц позже», – пояснил Гоголь.
Если в норме снежный покров ложится и держится уже к 17–20 ноября, то в уходящем году это произошло только во второй половине декабря. Это подтверждает общую аномально теплую картину начала зимнего сезона.
Декабрь оказался теплее нормы на 4 градуса, но запомнился рекордным морозом
Декабрь в Татарстане оказался аномально теплым, его средняя температура превысила климатическую норму примерно на 4 градуса. Даже последние морозные дни года, по данным синоптика, не изменили общей картины.
«Месяц в целом все равно оказался выше нормы за счет аномально теплых первой и второй декад. Средние температуры декабря на уровне минус 5–7 градусов. Норма для республики составляет минус 9 градусов», – рассказал Гоголь.
Начальник Гидрометцентра РТ объяснил, что такая погода была связана с активной циклонической деятельностью.
«На территорию республики выходили атлантические и североатлантические циклоны. Мы попадали то в теплый, то в холодный сектор», – заметил он.
Однако третья декада месяца, в отличие от двух предыдущих, оказалась холоднее нормы. Это было вызвано вторжением арктического воздуха. Пик похолодания пришелся на 24 декабря, когда средняя температура по региону опускалась до минус 22–25 градусов, а на отдельных станциях фиксировались морозы ниже минус 30 градусов.
«Наиболее холодным днем было 24 декабря. Это было связано с тем, что к нам в республику поступил холодный арктический воздух, отсюда такое резкое понижение температурного фона», – сказал Феликс Гоголь.
Что касается осадков, то, по его словам, серьезных аномалий в декабре по Татарстану не наблюдалось. Снег и мокрый снег выпадали в целом в пределах нормы, местами с небольшими отклонениями.
«Осадки выпадали в пределах нормы, чуть выше – чуть ниже нормы в отдельных районах. Серьезных аномалий не было», – констатировал Гоголь.
В новогоднюю ночь пройдет снежок «для настроения»
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 31 декабря погодные условия в нашем регионе будут формироваться под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов. Ожидается небольшой и умеренный снег, местами метель, днем ветер до 15 метров в секунду. В новогоднюю ночь температура воздуха составит минус 9–14 градусов, при прояснениях местами до минус 17 градусов. Экстремальных погодных явлений не прогнозируется.
«31 декабря ожидается стабильная зимняя погода – без сильных морозов, оттепелей и опасных осадков. Температурный режим обещает быть комфортным – не слишком холодно и не слишком тепло, что создаст хорошие условия для празднования», – сообщил Феликс Гоголь.
В предстоящую новогоднюю ночь погода в Казани будет типичной для этого времени, температура воздуха опустится до минус 10 градусов. Возможен небольшой снежок «для настроения», сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По данным Гидрометцентра РТ, 1 января жителей республики ожидает спокойная зимняя погода временами с небольшим снегом. 2 января характер погоды в нашем регионе существенно не изменится, местами пройдет небольшой снег, днем температуры воздуха составят минус 9–14 градусов. 3 января при прохождении фронтальных разделов северо-западного циклона прогнозируются снег, метель и сильный ветер, температуры днем составят минус 6–11 градусов.
Температура воздуха на Новый год опускалась до минус 51 градуса
Вспоминая исторические погодные рекорды, связанные с новогодним периодом, начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь привел два примера. Самыми экстремальными оказались погодные условия в новогоднюю ночь 1978–1979 годов, когда в республике стояли аномальные морозы.
«Температура воздуха понижалась в республике до минус 41–42 градусов. На самом северо-востоке, в Агрызе, температура в новогоднюю ночь опускалась до минус 51 градуса», – рассказал Феликс Гоголь.
По его словам, тогда общественный транспорт практически не ходил, было много обрывов электропроводов. Некоторые люди получили серьезные обморожения.
Еще одним опасным явлением прошлого стала мощная метель в новогоднюю ночь 1975–1976 годов, когда скорость ветра в Бугульме достигала 32 метров в секунду, что привело к остановке транспорта и обрывам линий электропередач.
«За последние десятилетия температурный фон в новогоднюю ночь наблюдается близким к норме или чуть выше нормы», – отметил начальник Гидрометцентра РТ.
Он также добавил, что в последнее время каких-либо экстремальных явлений в регионе не случалось. Однако если вспомнить историю, бывало, что в новогоднюю ночь шел снег с дождем.
В начале января погода будет комфортной для прогулок
Первые дни нового года в Татарстане будут мягкими и слабоморозными. По данным Александра Шувалова, начало января будет характеризоваться комфортной зимней погодой. Первый день нового года будет морозным.
«Хорошая, мягкая зимняя погода», – отметил синоптик.
Однако такая погода продержится недолго. Уже 3–4 января ожидается небольшое ночное похолодание до минус 12–17 градусов, которое быстро сменится новой волной потепления и снегопадами.
«С запада подходит достаточно глубокий циклон, снег пойдет, и температура повысится уже до минус 3–6 градусов. Большая часть предстоящих новогодних каникул пройдет при мягкой, слабоморозной погоде», – пояснил Шувалов.
Перелом наступит после рождественских праздников. В конце первой декады января жителей республики ждет резкое и сильное похолодание.
«Намечается похолодание начиная с 8–9 января. Не исключено резкое понижение температуры сразу до минус 20–25», – предупредил Шувалов.
На каникулах ожидается «температурная лихорадка»
Александр Шувалов подчеркнул, что резкие перепады температуры будут характерны для всего января.
«Я употребляю термины «температурная лихорадка», «температурные горки», «температурные качели». Они будут преследовать погоду в Татарстане весь январь», – сказал синоптик.
Обычно заметные изменения температур сопровождаются перепадами атмосферного давления. При этом средняя температура первой декады января ожидается близкой к норме, несмотря на экстремальные колебания. Основные осадки в первой декаде ожидаются 3 января на фоне потепления.
«Пять дней будет стоять тепло, а потом резко похолодает так, что зубы будут клацать. А среднедекадная температура будет близкой к норме. Отклонений нет, а колебания внутри этой декады очень и очень значительны», – сказал руководитель «Метео».
Как пояснил Феликс Гоголь, в норме температура в Татарстане в первую декаду января составляет около минус 10–11 градусов. В эти дни территория региона окажется на границе температурных зон. В северных районах температура, вероятно, будет около или чуть ниже нормы. А центральные и южные районы, включая Казань, могут ощутить небольшое потепление: здесь прогнозируется положительная аномалия от нуля до плюс 2 градусов относительно обычных значений. В Казани температура будет колебаться возле отметок минус 7–9 градусов при норме в минус 9 градусов.