В первый день нового года в Татарстане ожидается небольшой снег и до 12 градусов мороза

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 1 января, в Татарстане ожидается достаточно морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, будет идти небольшой снег.

Прогнозируется южный и юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. Кое-где, но не в столице РТ, он будет усиливаться порывами до 13 м/с. На дорогах региона образуется гололедица.

После ночных -10, -15 градусов в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до -7, -12 градусов (в Казани – до -8, -10 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первые дни нового, 2026 года на территории республики краткое похолодание сменится аномально теплой и неустойчивой погодой.