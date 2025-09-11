AAOIFI рассматривает Казань для открытия первого в России представительства

Офис Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) планируют открыть в Казани. Сделать это хотят до Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КаzanForum», сообщила журналистам глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина после круглого стола по исламским финансам.

«Сейчас идет речь об открытии офиса AAOIFI, чтобы мы дальше могли продвигаться по этой теме. Планировали, что мы сможем открыть его до следующего КаzanForum. Раис республики поручил эту работу Министерству экономики РТ», – анонсировала Талия Минуллина.

AAOIFI – это международная организация, которая разрабатывает стандарты для исламских финансовых институтов. Штаб-квартира находится в Бахрейне. Организация определяет правила ведения бухгалтерии, аудита, шариатского соответствия и корпоративного управления для банков и инвестиционных компаний, работающих по исламским принципам.

Напомним, что Раис Татарстана Рустам Минниханов лично встречался с председателем попечительского совета AAOIFI шейхом Ибрагимом бен Халифой аль-Халифой во время рабочего визита в Бахрейн в ноябре 2024 года. Тогда была достигнута договоренность, что организация будет активно сотрудничать с Татарстаном в части проведения конференции по исламским финансам в республике.

Уже в мае 2025 года на KazanForum прошла конференция AAOIFI, первая за пределами Бахрейна.