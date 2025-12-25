Первый в СНГ представительский центр AAOIFI начнет работу в Казани 26 декабря

Первый в странах СНГ Представительский центр Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) начнет работу 26 декабря в Казани. Церемония открытия состоится в 14:00 в отеле Millennium Panorama.

Новая структура призвана интегрировать российский и евразийский рынки в глобальную систему исламских финансов. Ключевые задачи центра – адаптация международных стандартов исламского банкинга, подготовка квалифицированных кадров и развитие сотрудничества с ведущими финансовыми институтами исламского мира.

В программе мероприятия запланировано подписание ряда соглашений, тематическая выставка организаций из России и СНГ, а также круглый стол «Роль и задачи Представительского центра в развитии партнерского финансирования в странах СНГ».

В открытии примут участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель Попечительского совета AAOIFI шейх Ибрагим Бен Халифа Аль-Халифа, представители Банка России, Госдумы и Ассоциации банков России. Также ожидаются делегаты от органов власти регионов, участвующих в эксперименте по партнерскому финансированию.

Открытие центра стало результатом сотрудничества Татарстана и AAOIFI. В ноябре 2025 года делегация республики посетила 20-ю конференцию организации в Бахрейне, где стороны подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ закрепил стремление к обмену опытом и внедрению международных стандартов в национальные финансовые системы.

Круглый стол можно будет посмотреть в прямом эфире на Rutube-канале Министерства экономики Татарстана. Начало трансляции – 26 декабря в 15:30 мск: на русском языке, на английском языке.