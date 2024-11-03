Исламские финансы и капитал Бахрейна для России: о чем Минниханов договаривался в Манаме

«Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного взаимодействия с исламским миром»

Раис Татарстана прибыл в Манаму накануне. Рустама Минниханова в аэропорту встретили члены королевской семьи Шейх Хамад бен Ибрахим Аль Халифа, Его Высочество Шейх Файсал Бин Рашед Аль Халифа, Шейх Ибрахим Бин Халифа Аль Халифа.

Сегодня руководитель республики принял участие в 19-й конференции по исламскому банкингу и финансам. В этом году ее главной темой было заявлено «Использование исламского финансирования для создания устойчивой, эффективной и гибкой экосистемы халяль для мусульманских экономик». Конференция проходит в Бахрейне ежегодно под эгидой Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) и Исламского банка развития под патронажем Центрального банка Бахрейна.

Минниханов сообщил на конференции, что Россию с исламскими государствами связывают традиционно тесные и доверительные отношения.

«Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного взаимодействия с исламским миром. Один из важных механизмов сотрудничества нашей страны с мусульманскими государствами – Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» (напомним, Раис Татарстана возглавляет ее по поручению Президента РФ, – прим. Т-и), представляющая собой площадку для консультаций на уровне общественно-политических деятелей, деловых кругов, представителей научной общественности и духовенства, которые имеют авторитет и влияние в своих странах», – отметил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан вносит свой вклад в развитие связей России с Организацией исламского сотрудничества (ОИС).

Рустам Минниханов: «KazanForum – самая крупная в нашей стране экономическая площадка по обсуждению вопросов сотрудничества России и мусульманских государств»

«При поддержке ОИС мы ежегодно проводим Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Это самая крупная в нашей стране экономическая площадка по обсуждению вопросов сотрудничества России и мусульманских государств», – сообщил Минниханов и пригласил участников конференции принять участие в очередном форуме в мае будущего года.

Он напомнил, что республика – пилотный регион по внедрению принципов исламского (партнерского) банкинга и финансирования в России. 20 из 27 организаций, входящих в соответствующий реестр Центрального банка РФ, работают в Татарстане. На рынке присутствуют все основные продукты исламского финансирования.

«Они разработаны специалистами из Татарстана, сертифицированными в AAOIFI. В рамках сотрудничества с этой организацией при Российском исламском институте создан единственный в России Центр тестирования организации, что дает возможность, не выезжая из страны, стать сертифицированным экспертом. Развитие взаимодействия с AAOIFI является для нас важной задачей», – подчеркнул глава республики.

«Для Татарстана важно дальнейшее сотрудничество с AAOIFI»

Позже Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между AAOIFI и Центральным банком России. Это соглашение подразумевает вступление Центробанка РФ в AAOIFI, что позволит укрепить нормативно-правовую базу и совместно разрабатывать более эффективные, стандартизированные финансовые процессы, которые будут соответствовать потребностям заинтересованных сторон в нашей стране и за ее пределами.

AAOIFI – некоммерческая организация со штаб-квартирой в Манаме, основанная в 1991 году для поддержки и продвижения исламских финансовых институтов и инструментов. Она разрабатывает и утверждает стандарты для исламских банков и финансовых организаций по всему миру. На сегодня организация издала более ста стандартов в сфере бухгалтерии, аудита, профессиональной этики и управления.

После церемонии Раис РТ провел встречу с председателем попечительского совета AAOIFI шейхом Ибрагимом бин Халифой аль Халифой. Он отметил, что у Татарстана налажены хорошие деловые отношения с этой организацией. Ее представители регулярно участвуют в KazanForum. Так, в рамках последнего форума они провели образовательный курс по исламским финансам для его участников.

«Издаваемые вашей организацией стандарты определяют не только нормы, связанные с финансированием и инвестициями, но и общие рамки заключения и исполнения договоров в любой сфере деятельности. В целом, учитывая, что наша республика – пилотный регион по развитию в России партнерского финансирования, дальнейшее сотрудничество с вашей организацией весьма важно для нас, в том числе в части подготовки специалистов и стандартов в сфере исламских финансов», – сказал Минниханов, обращаясь к председателю попечительского совета.

AAOIFI и Агентство инвестиционного развития РТ подписали меморандум о взаимопонимании. Это план сотрудничества для развития исламского банкинга и финансов в Татарстане.

Также стороны договорились, что следующая конференция AAIOFI пройдет в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», запланированного в мае 2025 года.

«Республика может стать платформой для привлечения инвестиционного капитала из Бахрейна»

Затем Раис Татарстана встретился с Королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Во время встречи он отметил крайнюю полезность участия в конференции по исламскому банкингу и финансам для татарстанской делегации и поблагодарил Бахрейн за участие в саммите БРИКС, который прошел в конце октября в Казани. Напомним, королевство на этом мероприятии представлял министр иностранных дел Абдуллатиф бин Рашид Аль Заяни.

«Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Москву и Манаму сближают схожие позиции по широкому кругу международных и региональных проблем. Наша страна рассматривает королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе», – подчеркнул Рустам Минниханов.

По итогам первого полугодия этого года товарооборот между Бахрейном и Татарстаном увеличился на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 465 тысяч долларов. Стороны отметили, что номенклатура продукции для поставок весьма широка.

«Наша республика, являясь центром взаимодействия России с исламским миром, может стать платформой для привлечения инвестиционного капитала из Бахрейна», – обратился Раис РТ к королю.

В свою очередь Король Бахрейна отметил, что Рустам Минниханов стал главным гостем конференции, чем безусловно поднял ее статус. «Всегда рады видеть вас в Бахрейне и готовы поддерживать все наши совместные проекты», – заявил Хамад бен Иса Аль Халифа.

Фотографии и видео: пресс-служба Раиса Татарстана