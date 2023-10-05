Новые актеры, «Гамлет», «Женитьба Бальзаминова»: каким будет 233-й сезон театра Качалова

Александр Славутский

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В стартовавшем 233-м сезоне Казанский академический русский Большой драматический театр имени Качалова представит две премьеры — спектакли «Гамлет» по Шекспиру и «Женитьба Бальзаминова» по Островскому. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор театра имени Качалова и его художественный руководитель Александр Славутский.

Кроме того, в труппу в новом сезоне приняты трое молодых актеров. Всего же в театре служат сейчас 43 артиста, имеется своя группа музыкантов из восьми человек, балетмейстер и хормейстер.

«Пришли три выпускника ГИТИСа, ученики Сергея Яшина — пополнили нашу труппу. В Москве не нашли себе достойной работы, прекрасные ребята! Это Илья Тараканов — челнинец, Алексей Кручинин и Анна Макарова», — отметил Славутский.

Уже в октябре начинающие актеры будут задействованы в репертуарных спектаклях. Главной кадровой проблемой театра его художественный руководитель назвал молодых красивых женщин, которые периодически уходят в декрет.

«Это накладывает серьезную ответственность, работу добавляет. Ведь не может быть две Офелии, две Джульетты... Приходится заменять людей, а бывает некем. Сейчас я рад, что у нас есть возможность дополнительно людей ввести, подготовить, чтобы не было простоев», — пояснил Александр Славутский.

Он также подчеркнул, что средний возраст труппы театра имени Качалова весьма молод, 35 лет, актеров старшего поколения — наоборот, мало.

«Конечно бы, парочку человек хорошо было бы мужичков бы лет 50, может, даже больше», — признал всесте с тем директор Качаловского.

Уже завтра, 6 октября, в театре начнется Качаловский фестиваль, участниками которого станут театр Петра Фоменко, московские театры «Студия театрального искусства» и имени Пушкина, а также Национальный академический театра Беларуси имени Янки Купалы. В Казани до 26 октября коллективы представят такие спектакли, как «Король Лир», «Мандат», «Зойкина квартира» и «Павлинка».