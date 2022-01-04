На заседании Совета Россия — НАТО 12 января российский МИД представит замглавы ведомства

Замглавы МИД РФ, дипломат Александр Грушко заявил о том, что будет представлять российское ведомство на предстоящих переговорах Совета России — НАТО в Брюсселе 12 января. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила о том, что Министры иностранных дел стран — членов НАТО 7 января проведут онлайн внеочередное совещание из-за ситуации вокруг Украины.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях.

4 января в НАТО подтвердили точную дату заседания Совета Россия — НАТО, оно состоится 12 января. До этого, 10 января, в Женеве пройдут переговоры России и США по гарантиям безопасности. Позднее, 13 января, эта же проблематика будет затронута на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.