Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию на границе России и Украины 7 января

Министры иностранных дел стран — членов НАТО 7 января проведут онлайн внеочередное совещание. Об этом в своем Twitter’е сообщила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

«В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО», — отметила представитель НАТО.

По словам Лунгеску, главы МИД стран — членов альянса «обсудят наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. В ходе последних телефонных переговоров Президент РФ Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Джо Байдену, что возможные «беспрецедентные санкции» могут привести к полному разрыву отношений между странами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что подтверждено время заседания Совета Россия — НАТО, оно состоится 12 января. До этого, 10 января, в Женеве пройдут переговоры России и США по гарантиям безопасности. Позднее, 13 января, эта же проблематика будет затронута на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.