«На вас можно опереться, вы – наша гордость»: кто получил главную награду медицины в РТ

Сегодня в «Казань Экспо» собрался, пожалуй, весь цвет татарстанской медицины Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я горжусь, что со мной в команде работают профессионалы»

Сегодня в «Казань Экспо» собрался, пожалуй, весь цвет татарстанской медицины. Там прошло самое знаковое событие года для здравоохранения республики – в 16-й раз подвели итоги республиканского конкурса «Врач года – Ак чәчәкләр».

Главными гостями стали Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики, первый Президент РТ Минтимер Шаймиев. Их зал по традиции встречал стоя.

Свое поздравление татарстанским медикам прислал министр здравоохранения России Михаил Мурашко Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свое поздравление татарстанским медикам прислал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что такие конкурсы крайне важны и для корпоративной культуры, и для демонстрации всем жителям региона успехов отрасли.

«Республика Татарстан имеет одну из наиболее высоко развитых и хорошо оснащенных систем здравоохранения среди российских регионов. Она непрерывно развивается, показывая высокий результат реализации национальных проектов, развития медицинского образования и науки, увеличения качества и доступности медицинской, в том числе высокотехнологичной помощи населению», – отметил он в видеопоздравлении.

Такую оценку министра медики Татарстана встретили аплодисментами.

Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин поздравил всех собравшихся с профессиональным праздником Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин поздравил всех собравшихся с профессиональным праздником, а также поблагодарил Правительство республики и Минздрав России за поддержку и помощь.

«Я горжусь тем, что со мной в команде работают специалисты своего дела, благодаря которым обеспечивается устойчивость и эффективность системы здравоохранения республики в наше непростое время. Вы настоящие профессионалы с большим сердцем и душой, безгранично преданы своей профессии, ставшей истинным призванием и любимым делом», – отметил Марсель Миннуллин.

Медицинских работников ждала насыщенная концертная программа – песни, танцы, световое шоу, танцевали даже собаки-роботы.

Медицинских работников ждала насыщенная концертная программа – песни, танцы, световое шоу, танцевали даже собаки-роботы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Очень тепло встречали зрители трио главных врачей ДРКБ, Республиканской клинической психиатрической больницы и Республиканской инфекционки – Айрат Зиатдинов, Ильгиз Ахметзянов и Марат Гатауллин исполнили песню о том, как в работе важна команда. Как только зазвучала песня, множество телефонов поднялись над головами, чтобы снять выступление, аплодисменты не прекращались.

«Опытнейший фельдшер в первую очередь видит в пациенте человека, а уже потом – больного»

Однако самое главное в церемонии все-таки награждение. В первой номинации – «Медицинский работник года» победу одержал заведующий Зай-Каратаевским фельдшерско-акушерским пунктом Лениногорской центральной районной больницы, фельдшер Булат Хайруллин.

В первой номинации – «Медицинский работник года» победу одержал заведующий Зай-Каратаевским фельдшерско-акушерским пунктом Лениногорской центральной районной больницы, фельдшер Булат Хайруллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Последние 42 года он заведует этим ФАПом.

«Опытнейший фельдшер в первую очередь видит в пациенте человека, а уже потом – больного. К этому же призывает и своих сотрудников. Благодаря такому отношению к пациентам на участке до сих пор не было ни одной жалобы на медицинское обслуживание. С особым вниманием Булат Галиуллович относится к осмотру на дому неходячих больных, выписке и централизованной доставке на дом медикаментов. Широко пропагандирует здоровый образ жизни среди населения и подрастающего поколения. Убеждает население отказаться от вредных привычек», – рассказали о нем в Минздраве республики.

Сразу три машины на церемонии «Врач года – Ак чәчәкләр» подарили впервые – эти легковые автомобили помогут оказывать помощь пациентам еще эффективнее Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Три автомобиля лучшим командам первичного звена

В этом году впервые появилась номинация «Лучшая команда первичного звена». Победителей выбирали среди городских поликлиник, центральных районных больниц и детских учреждений.

По итогам конкурса среди городских поликлиник лучшей оказалась казанская поликлиника №10, среди центральных районных больниц – Атнинская ЦРБ, а среди учреждений, оказывающих помощь детям, – детская городская поликлиника Чистопольской центральной районной больницы.

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил победителям по автомобилю, ключи от них передали прямо на сцене. К слову, сразу три машины на церемонии «Врач года – Ак чәчәкләр» подарили впервые – эти легковые автомобили помогут оказывать помощь пациентам еще эффективнее.

В этом году победу одержала команда ДРКБ и Лениногорской центральной районной больницы. Зал не сдерживал слез, смотря видео об этой уникальной истории спасения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Малыш провел 50 дней в реанимации и перенес 30 сеансов диализа»

Самая трогательная и одновременно невероятная номинация – это «Уникальный случай».

В этом году победу одержала команда ДРКБ и Лениногорской центральной районной больницы. Зал не сдерживал слез, смотря видео об этой уникальной истории спасения. Ведь медикам удалось спасти жизнь мальчику после тяжелых проблем со здоровьем и даже клинической смерти.

Когда маленькому Степану был всего месяц, у него нашли опухоль почки. Ее без труда удалили. Медики установили, что образование доброкачественное, но после операции у мальчика проявилась хроническая почечная патология.

Через полтора года из-за ОРВИ у ребенка нарушилась функция почек, а уровень калия в крови стал критически высоким. Для дообследования и подготовки к дальней поездке в ДРКБ пациента повезли из родной Бугульмы в Лениногорск. По дороге у мальчика случились генерализованные тонико-клонические судороги, произошла остановка дыхания и кровообращения.

В состоянии клинической смерти его доставили в детский стационар Лениногорской ЦРБ и передали детским реаниматологам, которые продолжили сердечно-легочную реанимацию, стараясь привести мальчика в чувство. Спустя полчаса его сердце забилось, но шансов на сохранение функции коры головного мозга практически не было.

Обследование выявило критическую задержку жидкости в организме, которая приводит к резкому снижению количества натрия в крови, это состояние могло вызвать отек мозга. Малышу требовался диализ, но в районной больнице не было необходимого оборудования, а везти мальчика в Казань было опасно из-за угрозы повторной клинической смерти. Тогда врачи ДРКБ приняли решение доставить необходимую технику к малышу. Весь путь до больницы медики республиканской клиники продолжали дистанционно консультировать врачей, которые находились рядом со Степой.

Прибыв на место, выездная бригада ДРКБ наладила оборудование, начала лечение и смогла стабилизировать состояние мальчика. Через два дня Степу перевезли из Лениногорска в реанимацию ДРКБ. Компьютерная томография головного мозга не выявила грубых повреждений. Проведя три дня в медикаментозном сне на ИВЛ, Степа смог открыть глаза и даже узнал маму.

Маленького пациента уже готовили к переводу в отделение реабилитации, но случилось очередное ухудшение – перитонит. Из-за долгого отсутствия кислорода в организме во время клинической смерти произошла ишемия кишечника, со временем стенки толстого кишечника повредились настолько, что содержимое органа попадало в брюшную полость. Степе вновь потребовалась операция, во время которой хирурги сформировали специальную трубку для выведения кала наружу. Степа справился и в этот раз.

Однако из-за стомы и болезни почек мальчик не набирал вес, начались проблемы по неврологии. Он вновь поступил в реанимацию ДРКБ с показаниями к хронической заместительной почечной терапии. У таких маленьких пациентов обычно используется перитонеальный диализ, но в данном случае это было невозможно, тогда для Степы подобрали специализированную программу гемодиализа.

Как только объявили победителей, зал разразился аплодисментами, гости вытирали слезы, когда на сцену вместе с мамой поднялся Степа и махал зрителям рукой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Впервые в Татарстане провели эту процедуру такому маленькому пациенту удачно», – подчеркнули врачи.

Так, в истории отделения искусственной почки ДРКБ Степа оказался самым маленьким пациентом, которому успешно применили данный вид терапии. Тогда консилиум принял решение о необходимости раннего проведения реконструктивной операции на кишечнике. В течение месяца состояние Степы было стабилизировано, ему успешно сделали операцию. На этот раз послеоперационный период прошел гладко, функция кишечника полностью восстановилась, улучшилось состояние почек.

Сейчас Степе уже три года, и, несмотря на пережитые трудности, мальчик живет обычной жизнью, растет и нормально развивается.

Как только объявили победителей, зал разразился аплодисментами, гости вытирали слезы, когда на сцену вместе с мамой поднялся Степа и махал зрителям рукой.

Еще одно нововведение этого года – специальные дипломы. За самоотверженность и верность долгу наградили командира медицинского пункта полка Рафаэля Габдрахманова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зал, не останавливаясь, аплодировал медикам Татарстана, которые работают на СВО

Еще одно нововведение этого года – специальные дипломы. За самоотверженность и верность долгу наградили командира медицинского пункта полка Рафаэля Габдрахманова. Напомним, что «Татар-информ» рассказал его историю – Рафаэль Габдрахманов оставил кресло главврача, чтобы уйти на СВО.

Под его началом в зоне спецоперации работают медики из Татарстана – реаниматологи, фельдшеры и медбратья. С начала СВО он спас жизни более 150 человек.

За огромный вклад в сохранение жизней на поле боя его наградили орденом Мужества и медалью «За спасение погибавших». Когда доктор поднялся на сцену, все увидели, что вся его грудь в наградах.

А за самоотверженность и верность профессии диплом вручили Республиканскому бюро судебно-медицинской экспертизы. Команда врачей бюро разработала и применила эффективный алгоритм работы при массовом поступлении на судебно-медицинское исследование лиц, погибших при выполнении задач на специальной военной операции на освобожденных территориях.

Медики РТ первыми заходили в освобожденные города, например в Мариуполь, и работали в любых условиях, стараясь как можно быстрее провести все необходимые анализы и выдать свои заключения. Они разработали логистическую цепочку, которая помогает в экспертизе минно-взрывной травмы, чего раньше не было. Они выходили на места происшествия, были в группах поисковиков – делали свою работу под обстрелами.

Сейчас разработанный татарстанцами алгоритм используют в работе всех выездных судебно-медицинских экспертных бригад в зоне СВО.

Зал долго и горячо аплодировал татарстанским медикам, которые спасают людей в зоне СВО и помогают родственникам узнать судьбу погибших.

Традиционно выбрали «Легенду здравоохранения». Ею стала супружеская пара – профессор кафедры педиатрии КГМА Станислав Мальцев и профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА Лариса Мальцева Фото: rais.tatarstan.ru

Легенда здравоохранения – целая семья

Традиционно выбрали «Легенду здравоохранения». Символично, что в Год семьи ею стала супружеская пара – профессор кафедры педиатрии КГМА Станислав Мальцев и профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА Лариса Мальцева.

Станислав Викторович почти 40 лет заведовал кафедрой педиатрии с курсом поликлинической педиатрии КГМА. На его счету более 550 научных работ в области детской нутрициологии, детской нефрологии, подростковой медицины, экопатологии беременных, детей, подростков. Лариса Ивановна прошла путь от клинического ординатора до профессора кафедры акушерства и гинекологии КГМА. Она является основоположником ряда научных направлений, посвященных проблемам воспалительных заболеваний органов малого таза, невынашивания беременности и преждевременных родов.

В этом году «Врачом года» стала главный кардиолог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача по медицинской части казанской клинической больницы № 7 Зульфия Ким Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Врач года – Зульфия Ким

И самая главная интрига вечера – конверт с именем «Врача года» предстояло вскрыть Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

По его словам, в Татарстане сегодня трудятся порядка 50 тысяч медицинских работников и конкурс «Врач года – Ак чэчэклэр» – возможность их всех поблагодарить.

«Это добрая традиция, оказывается, в 16-й раз этот праздник у нас проходит, он связан с Днем медицинского работника, и мы имеем возможность выразить слова благодарности. У нас много докторов, много заслуженных людей, но вот такие уникальные случаи, как сегодня мы услышали и увидели, – это наша гордость», – отметил Раис Татарстана.

Рустам Минниханов подчеркнул, что на наших медиков можно опереться, и передал им от всех жителей республики большое спасибо.

Под фанфары ведущие объявили, что в этом году «Врачом года» стала главный кардиолог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача по медицинской части Казанской клинической больницы № 7 Зульфия Ким

С 2010 года Зульфия Ким трудится в седьмой горбольнице, основную работу совмещает с должностью доцента кафедры внутренних болезней Казанского государственного медицинского университета. В 2001 году она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по кардиологии.

Семь лет назад доктора назначили главным кардиологом Управления здравоохранения Казани, а с 2019 года она курирует кардиологическую службу всей республики.

Зульфия Ким постоянный спикер пресс-конференций в «Татар-информе» – рассказывает представителям СМИ, как сохранить здоровье сердца и сосудов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зульфия Ким постоянный спикер пресс-конференций в «Татар-информе» – рассказывает представителям СМИ, как сохранить здоровье сердца и сосудов.

При непосредственном участии врача оптимизировали маршрутизацию пациентов с острым коронарным синдромом, нарушениями ритма и проводимости сердца пациентов для прохождения плановой коронарной ангиографии.

Под ее руководством была создана и развивается служба амбулаторных кардиологов республики, служба оказания специализированной помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью. По инициативе и при непосредственном участии Зульфии Ким проводятся выездные республиканские школы терапевтов и кардиологов. В прошлом году впервые в РТ провели Всероссийский конгресс по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Завершился праздник медицины традиционной песней. Всем собравшимся подарили белые цветы – символ медицины республики.