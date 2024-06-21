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Судмедэкспертов РТ отметили за новый алгоритм освидетельствования погибших на СВО
На конкурсе «Врач года - Ак чэчэклер» специальный диплом за самоотверженность и верность профессии вручили Республиканскому бюро судебно-медицинской экспертизы.
Команда врачей бюро разработала и применила эффективный алгоритм работы при массовом поступлении на судебно-медицинское исследование лиц, погибших при выполнении задач на специальной военной операции на освобожденных территориях.
Медики РТ первыми заходили в освобожденные города, и работали в любых условиях, стараясь как можно быстрее провести все необходимые анализы и выдать свои заключения.
Сейчас разработанный алгоритм используют в работе всех выездных судебно-медицинских экспертных бригад, работающих в зоне СВО.
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