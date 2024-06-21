news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 21 июня 2024 13:51

Судмедэкспертов РТ отметили за новый алгоритм освидетельствования погибших на СВО

Скопировать ссылку

На конкурсе «Врач года - Ак чэчэклер» специальный диплом за самоотверженность и верность профессии вручили Республиканскому бюро судебно-медицинской экспертизы.

Команда врачей бюро разработала и применила эффективный алгоритм работы при массовом поступлении на судебно-медицинское исследование лиц, погибших при выполнении задач на специальной военной операции на освобожденных территориях.

Медики РТ первыми заходили в освобожденные города, и работали в любых условиях, стараясь как можно быстрее провести все необходимые анализы и выдать свои заключения.

Сейчас разработанный алгоритм используют в работе всех выездных судебно-медицинских экспертных бригад, работающих в зоне СВО.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2