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Врачу из Татарстана вручили Орден Мужества за спасение бойцов
Орден Мужества вручили Рафаэлю Габдрахманову, хирургу из Татарстана, который работает в зоне проведения специальной военной операции.
Рафаэль – командир медпункта полка, под его началом работают татарстанские медики – фельдшеры, медбратья и врачи. «Татар-информ» поговорил с бойцом.
Орден ему вручили за спасение и эвакуацию наших бойцов с поля боя. Награждение прошло прямо на позиции в лесополосе.
«Это было очень неожиданно. Потому что такую награду, как правило, медикам не дают. "За мужество" обычно награждают разведку, штурмовиков. Можно сказать прямо, что я единственный медик в зоне СВО, который получил такую награду, думаю. У меня должность начальника медслужбы. У нас почти все начмеды сидят в тылу, где-то в госпиталях. Поскольку медиков у нас мало, я сам работаю на поле боя. На бронированных машинах, на БМП, БТРах мы заезжаем в зону минометного или автоматного обстрела, вытаскиваем наших бойцов, и обратно едем в зону эвакуации», – поделился он в беседе с агентством.
Рафаэля Габдрахманова командир отпустил ненадолго домой, буквально на день. Сейчас мужчина отдыхает, запасается медикаментами и уже готовится ехать обратно.
Ранее «Татар-информ» рассказывал историю Рафаэля Габдрахманова, который оставил должность главврача, чтобы спасать ребят на СВО.
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