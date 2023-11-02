Врачу из Татарстана вручили Орден Мужества за спасение бойцов

Орден Мужества вручили Рафаэлю Габдрахманову, хирургу из Татарстана, который работает в зоне проведения специальной военной операции.

Рафаэль – командир медпункта полка, под его началом работают татарстанские медики – фельдшеры, медбратья и врачи. «Татар-информ» поговорил с бойцом.

Орден ему вручили за спасение и эвакуацию наших бойцов с поля боя. Награждение прошло прямо на позиции в лесополосе.

«Это было очень неожиданно. Потому что такую награду, как правило, медикам не дают. "‎За мужество"‎ обычно награждают разведку, штурмовиков. Можно сказать прямо, что я единственный медик в зоне СВО, который получил такую награду, думаю. У меня должность начальника медслужбы. У нас почти все начмеды сидят в тылу, где-то в госпиталях. Поскольку медиков у нас мало, я сам работаю на поле боя. На бронированных машинах, на БМП, БТРах мы заезжаем в зону минометного или автоматного обстрела, вытаскиваем наших бойцов, и обратно едем в зону эвакуации», – поделился он в беседе с агентством.

Рафаэля Габдрахманова командир отпустил ненадолго домой, буквально на день. Сейчас мужчина отдыхает, запасается медикаментами и уже готовится ехать обратно.

Ранее «Татар-информ» рассказывал историю Рафаэля Габдрахманова, который оставил должность главврача, чтобы спасать ребят на СВО.