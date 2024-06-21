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Раис Татарстана вручил автомобили победителям конкурса «Ак чэчэклэр»
Раис Татарстана Рустам Минниханов на ежегодном конкурсе «Врач года – Ак чэчэклэр» вручил три автомобиля победителям конкурса.
В этом году впервые была введена номинация «Лучшая команда первичного звена». Победителей выбирали среди городских поликлиник, центральных районных больниц (ЦРБ) и детских учреждений.
По итогам конкурса среди городских поликлиник победу одержала казанская поликлиника №10, среди центральных районных больниц – Атнинская ЦРБ, а среди учреждений, оказывающих помощь детям – Детская городская поликлиника Чистопольской центральной районной больницы.
Эти учреждения получат новые легковые автомобили, которые помогут оказывать помощь их пациентам еще эффективнее.
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