«Страшно бежать к обезноженному бойцу под обстрелом»: как медики из РТ работают на СВО

В мирной жизни он – главный врач большой районной больницы, на поле боя – командир медпункта, который вместе с другими татарстанскими медиками спасает жизни раненых бойцов. В минуты короткого затишья Рафаэль Габдрахманов нашел время рассказать «Татар-информу», с чем приходится сталкиваться медикам на передовой.

Рафаэль Габдрахманов вспоминает, что собрал вещи, поцеловал жену и поехал на сборный пункт

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Оставил кресло главврача ЦРБ, чтобы спасать бойцов

Рафаэль Габдрахманов был главным врачом Альметьевской центральной районной больницы, до нее возглавлял еще две ЦРБ. Но спустя несколько дней после объявления о начале специальной военной операции уже был на сборном пункте, поскольку твердо решил, что его место на передовой.

«На третий или четвертый день после приказа нашего главнокомандующего Президента Владимира Путина я созвонился с военкоматом, спросил, набирают ли еще мобилизованных, есть ли места для медицины. Мне ответили – да, места есть. И пригласили меня», – рассказывает Рафаэль, а на фоне слышно, как работает электрогенератор.

Рафаэль Габдрахманов вспоминает, что собрал вещи, поцеловал жену и поехал на сборный пункт.

Врач в шутку говорит, что бронь у него двойная: во-первых, он хирург, а медиков так просто не забирают, а во-вторых, дома его ждут трое детей – младшему совсем недавно исполнился год. Но ни высокая должность, ни статус многодетного отца не остановили Рафаэля Габдрахманова перед принятием осознанного решения пойти на фронт.

Месяц боевого слаживания, а дальше – будни на передовой.

Командир дал ему позывной Айболит.

Рафаэль называет место, где они, медики, несут службу – «самый передок», от линии ведения активных боев это всего полтора километра Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не сложно руководить огромной больницей, страшно бежать к бойцу, который потерял ногу под обстрелом»

Рафаэль называет место, где они, медики, несут службу – «самый передок», от линии ведения активных боев это всего полтора километра. Габдрахманов – командир медпункта полка, под его началом работают 10 медиков, все они из Татарстана. Это фельдшеры скорой, реаниматологи и медбратья.

«Не сложно командовать пятьюдесятью или полутора тысячами людей, как это было в Альметьевске. Страшно, когда ты бежишь оказывать медицинскую помощь, когда руку или ногу оторвало бойцу – кровотечение сильное. А в это время идет обстрел, минометные взрывы – вот это страшно. А так – ничего сложного», – рассказал Рафаэль «Татар-информу».

«Никто из нас на войне не был, а сейчас ко взрывам привыкли»

Татарстанские медики уже привыкли ко всем условиям суровой военной жизни, в том числе и к местному климату, ведь если сейчас на родине морозно и снежно, то на передовой – грязно и довольно тепло. Хирург рассказал, что о погоде на родине ему рассказывает жена, когда удается связаться.

«Первые дни тяжело было. Никто из нас на войне-то и не был. Прошла неделя, прошла вторая – мы начали привыкать ко взрывам, к обстрелам», – рассказал он.

Рафаэль Габдрахманов признался, что ему было чуть легче, чем другим ребятам. Ведь он окончил Самарский медицинский университет по специальности «военная хирургия». Остальные ребята из медпункта получили дипломы в гражданских вузах.

«Я знаю характер ранений – это в основном осколочные, – в этот момент на заднем плане отчетливо и громко слышится взрыв. – Вот, прилет, если вы слышали, это рядом был взрыв, – спокойно, что очень удивляет меня как обычного гражданского человека, объясняет медик и продолжает: – Именно осколочные ранения, не пулевые, и очень много контузий».

Габдрахманов – командир медпункта полка, под его началом работают 10 медиков, все они из Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Стоматологов и других узких спецов у нас нет, приходится всему учиться»

Командир медпункта рассказал, что свои медики есть в основном в каждом подразделении, их называют «медицинские стрелки» – это санитары, которые собирают раненых. А ребята из медпункта доезжают до боевой позиции и забирают их. Оттуда везут в импровизированный госпиталь – это в километре-полутора от линии фронта.

«Мы оказываем первую квалифицированную врачебную помощь. Сшиваем раны, останавливаем кровотечения. И отправляем дальше в госпиталь в Россию. Перевозят тяжелых больных на вертолете, других – на машине, санитарным транспортом», – рассказал хирург.

Одиннадцать татарстанских медиков оказывают помощь всему полку – это две с половиной тысячи солдат, а болезни случаются всякие: кому зуб удалить, кому ОРВИ вылечить.

На заднем плане по ту сторону провода вновь взрывы – по звуку дальше, чем первые. В этот раз доктор даже не прервал свою фразу.

«Помимо ранений приходится и обычные болячки лечить, которые и на гражданке встречаются. У нас стоматологов нет, других узких спецов тоже, вот и приходится всему учиться», – рассказал командир медпункта.

Обращаются к военным врачам, по словам Рафаэля Габдрахманова, и мирные жители. Им медики не отказывают, аптек поблизости давно нет, вокруг одни руины. Спасает гуманитарная помощь, которая приходит из России, медикаментов много. Все лекарства складируют в медпункте, их и выдают гражданским.

«Условия, в которых мы оказываем медицинскую помощь, – это или заброшенные дома, где нет ни окон, ни дверей, ни крыши. Или это блиндажи – вырытая яма, обитая щитами. Надо понимать, что это фронт. Если бы вы видели, какая у нас одежда. Мы все грязные, чумазые», – поделился он.

Однако Рафаэль подчеркивает, что спартанские условия не мешают татарстанским медикам выполнять свою работу. Они уверенно спасают жизни, не отвлекаясь на бытовые сложности.

О благодарности полевые медики не думают, главная награда для них – возвращение раненого солдата в строй Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Удалили зуб плоскогубцами и мультитулом

Всех тех, кому медики помогли, они хорошо помнят. Но скромно подчеркивают – ничего героического, обычная работа.

Самым запоминающимся случаем для командира медиков стало не чье-то тяжелое ранение, а обычный флюс.

«Пришел боец, ему лет 40-45, старше был меня намного. У него был флюс – распухла щека, воспалилась десна. Инструментов не было, пришлось удалять зуб плоскогубцами и мультитулом. Достаточно успешно все вышло, боец в строю, все хорошо», – рассказал врач.

О благодарности полевые медики не думают, главная награда для них – возвращение раненого солдата в строй.

«Наша главная задача как медиков – в короткие сроки поставить на ноги больного и вернуть его в строй. Если в строю не будет хотя бы одного пулеметчика, артиллериста и так далее, то подразделение небоеспособно. Поэтому наша задача: пневмонию ли, ранение ли – быстро вылечить и отправить бойца в подразделение», – объяснил Айболит.

Один из татарстанских медиков во время эвакуации раненых попал под огнеметный обстрел, был серьезно ранен. Сейчас он восстанавливается в госпитале, а сослуживцы его очень ждут Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Забирали раненых под огнем артиллерии и автоматными очередями»

Рафаэль рассказал один из случаев, когда медикам пришлось из окопов забирать раненых бойцов прямо под огнем вражеской артиллерии и автоматными очередями над головой.

Командир признался, что главное в подобных ситуациях – оставаться хладнокровным и держать разум чистым, чтобы правильно определить проблему и незамедлительно приступить к помощи.

Один из татарстанских медиков во время эвакуации раненых попал под огнеметный обстрел, был серьезно ранен. Сейчас он восстанавливается в госпитале, а сослуживцы его очень ждут.

«От наших действий зависит жизнь защитников, которых ждут дома»

Доктор уверен, что особенность военно-полевой медицины заключается в быстром реагировании на любую возможную ситуацию. Ребята из медпункта всегда готовы к любому развитию событий.

«От быстроты наших действий зависят жизни защитников, которых дома ждут семьи! Одна из самых сложных манипуляций, которую приходилось выполнять вне стен госпиталя?.. Понимаете, тут любая манипуляция, пусть даже самая незначительная, вроде наложения асептической повязки, наложения жгута или остановки кровотечения, является сложной в той ситуации, в которой мы находимся», – признался врач.

В свободное время кто-то проверяет снаряжение, кто-то готовит медсумку к следующему выезду Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«“За нулем” раскрывается истинная сущность мужчины»

Ребята, которые несут службу в зоне СВО, по словам Рафаэля Габдрахманова, все разные.

«Как тут принято говорить, “за нулем” – это значит за границей, в зоне СВО – человек раскрывается совершенно с другой стороны. Дома, в обычной жизни он мог вести хозяйство, работать слесарем или иметь свой бизнес. Но здесь, сидя в окопе, показывается истинная сущность мужчины. Здесь важно быть надежным человеком, ведь от тебя зависит не только твоя жизнь, но и жизнь твоих друзей и братьев. Ведь за все время, что мы находимся здесь, спим в одном блиндаже, проживаем день за днем бок о бок, мы становимся более чем просто сослуживцами и друзьями», – заметил доктор.

Невольно уточняю: «Почти семьей?» Он отвечает: «Можно сказать и так».

«Спим по два часа в сутки»

Свободного времени у военных медиков крайне мало, но если они находят минутку, то пытаются разбавить военные будни обычными земными радостями: кто-то читает книги, кто-то проверяет снаряжение, кто-то готовит медсумку к следующему выезду.

«А кто-то спит, сон здесь вещь очень эфемерная. Порой за сутки удается поспать всего пару часов, а то и меньше…» – признался командир медиков.

«Какие бы испытания нам ни посылала судьба, важно с достоинством и честью принимать и преодолевать их» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хочется быть рядом с сыном и видеть, как он растет»

Но, конечно, чаще всего командир медиков думает о жене и детях, признается, что очень скучает по ним.

«По-моему, нет такого слова, чтобы описать мои чувства к семье! Сейчас моему младшему сыну всего год. Это то время, когда он все познает, и мне очень хочется быть рядом, чтобы не упустить ни одного момента из его жизни. Смотря на фото семьи каждый день, я жду с нетерпением момента, когда вернусь домой и крепко обниму свою любимую супругу», – признался мужчина.

Близким и коллегам медиков всего своего отряда Рафаэль передал огромный привет через «Татар-информ».

«Какие бы испытания нам ни посылала судьба, важно с достоинством и честью принимать и преодолевать их», – заключил Рафаэль Габдрахманов.