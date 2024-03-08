На телебашне Нижнекамска включили праздничную подсветку к 8 Марта

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На телебашне Нижнекамска включили архитектурно-художественную подсветку в честь Международного женского дня. Видео поделился на своей странице во «ВКонтакте» директор информационного центра города Максим Шаронов.

«Вы самое дорогое, что у нас есть», – написал в публикации Шаронов.

Ранее сообщалось, что в честь 8 Марта на выставке-форуме «Россия» установили «машину комплиментов», которая посвящала посетительницам записки с посланиями.

С 8 Марта женщин сегодня поздравили Президент России Владимир Путин, Раис РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник Минтимер Шаймиев.