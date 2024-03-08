Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На телебашне Нижнекамска включили праздничную подсветку к 8 Марта
На телебашне Нижнекамска включили архитектурно-художественную подсветку в честь Международного женского дня. Видео поделился на своей странице во «ВКонтакте» директор информационного центра города Максим Шаронов.
«Вы самое дорогое, что у нас есть», – написал в публикации Шаронов.
Ранее сообщалось, что в честь 8 Марта на выставке-форуме «Россия» установили «машину комплиментов», которая посвящала посетительницам записки с посланиями.
С 8 Марта женщин сегодня поздравили Президент России Владимир Путин, Раис РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник Минтимер Шаймиев.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»