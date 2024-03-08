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В честь 8 Марта ИИ делает комплименты посетительницам выставки «Россия»
На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ установлена «машина комплиментов» — искусственный интеллект подбирает словесные формы восхищения, используя в оборотах сравнения с природными явлениями и красивейшими местами страны.
«Посетительниц павильона „ВЭБ.РФ Города для жизни сбываются“ искусственный интеллект сравнивает с загадками вершин Эльбруса, таинственными водами Байкала, мощными вулканами Камчатки и интеллектуальностью современных мегаполисов», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале выставки.
Чтобы получить комплимент, нужно приложить руку к специальному цветящемуся изображению ладони, после чего для гостя будет распечатана маленькая записка.
Сегодня, в Международный женский день, прекрасных посетительниц выставки поздравляют на стенде каждого региона в павильоне №75. Так, стенд Карелии дарит женщинам цветы, привезенные с севера, на стенде ДНР раздают красные розы — один из символов Донецка.
Ранее с 8 Марта женщин поздравили Президент России Владимир Путин, Раис РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник Минтимер Шаймиев.
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