«Вы наполняете мир любовью и гармонией»: Минниханов поздравил всех женщин с 8 марта

Фото: «Татар-информ»

Раис РТ Рустам Минниханов поздравил всех женщин с Международным женским днем. Руководитель республики подчеркнул, что 8 марта – всеми любимый праздник, наполненный самыми теплыми чувствами.

«Вы вдохновляете на добрые дела, наполняете мир любовью и гармонией. Вносите свой весомый вклад в развитие государства, трудитесь на самых ответственных участках, в первую очередь в сферах образования и науки, культуры и искусства, медицины и социальной защиты», – говорит Минниханов.

Он отметил, что женская поддержка всегда ощущается, благодаря ей жители России преодолевают трудности и испытания.

«Вы являетесь мудрыми хранительницами семейного очага, традиционных ценностей, культуры и родного языка, которые передаются с молоком матери подрастающему поколению. В этом состоит особая роль женщины», – добавил Раис.

Отдельно он поблагодарил женщин-ветеранов Великой Отечественной войны, матерей и жен защитников Родины – участников спецоперации, которые сегодня с оружием в руках обеспечивают суверенитет России. Родина также гордится женщинами, которые служат Отечеству, достойно исполняя свой воинский долг, подчеркнул Минниханов.

Еще руководитель республики обратил внимание на то, что государство уделяет большое внимание вопросам защиты материнства и детства, повышения качества жизни российских семей и создания условий для самореализации граждан. Так, 2024 год был объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Российский лидер подчеркнул, что самое важное предназначение семьи – это рождение и воспитание детей, что является залогом преемственности и процветания многонационального народа России.

«Дорогие женщины! 8 марта объединяет все поколения и является символом признания вашей доброты, красоты и нежности. Пусть в ваших семьях царят счастье, согласие и благополучие! В этот праздничный день желаю вам хорошего настроения и всего самого доброго! С Международным женским днем!» – завершил поздравление Минниханов.