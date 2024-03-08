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Путин: Женщины поражают умением справляться с ворохом проблем, оставаясь обворожительными
Женщины зачастую берут на себя решение непростых задач. Их умение быстро справляться с целом ворохом проблем и хлопот и оставаться одновременно обворожительными поражает мужчин, признался в Международный женский день Президент России Владимир Путин. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
«Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа, — это рождение детей. Материнство — потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья», — сказал глава государства.
Он напомнил, что 2024-й объявлен в России Годом семьи, поэтому их интересы будут в абсолютном приоритете. Будет сделано все, чтобы мамы с детьми чувствовали заботу и помощь государства.
Отдельно Президент обратился к женщинам, находящимся в зоне СВО, и тем, кто находится в разлуке с родными, вдохновляет бойцов своей любовью и поддержкой, помогает им на передовой, в госпиталях и волонтерских структурах.
«Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда — на нашей стороне», — подчеркнул Путин.
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