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Шаймиев поздравил женщин с 8 Марта: Нить жизни во все времена — в ваших руках
Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, являющийся доверенным лицом кандидата на пост Президента России — действующего главы государства Владимира Путина, обратился к жительницам республики с видеопоздравлением по случаю Международного женского дня.
«Дорогие женщины Татарстана! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!» — подчеркнул политик.
«В этом году, объявленном Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи, хочется особо поздравить всех женщин-матерей — главных хранительниц семейного очага. Нить жизни во все времена — в руках женщин. Именно матери каждый из нас обязан своим появлением на свет. Тепло и ласку материнских рук мы помним всю свою жизнь», — заметил первый Президент РТ.
«Мы искренне ценим многодетных матерей, их труд, без преувеличения, равен подвигу. Глубоко чтим женщин-матерей старшего поколения, вынесших на своих хрупких плечах тяготы Великой Отечественной войны. Преклоняемся перед выдержкой и самоотверженностью матерей участников специальной военной операции», — добавил Минтимер Шаймиев.
«Уважаем и поддерживаем женщин-матерей, добивающихся сейчас заметных успехов в производстве, в бизнесе, науке и культуре, сфере управления или просто посвятивших себя воспитанию детей. Все вы для нас одинаково любимы, дороги и важны. Я от всей души желаю, чтобы всем женщинам довелось испытать счастье материнства», — отметил Государственный Советник.
«Лучше нашего поэта Хади Такташа, пожалуй, и не скажешь:
Мать! Великое звание.
Что может быть его выше?
Вся прелесть женщин, вся красота
В нем, в материнстве!
С праздником вас, наши дорогие!» — заключил Минтимер Шаймиев, процитировав стихотворение классика татарской литературы в переводе на русский язык.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех женщин с 8 Марта.
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