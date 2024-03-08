Шаймиев поздравил женщин с 8 Марта: Нить жизни во все времена — в ваших руках

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, являющийся доверенным лицом кандидата на пост Президента России — действующего главы государства Владимира Путина, обратился к жительницам республики с видеопоздравлением по случаю Международного женского дня.

«Дорогие женщины Татарстана! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!» — подчеркнул политик.

«В этом году, объявленном Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи, хочется особо поздравить всех женщин-матерей — главных хранительниц семейного очага. Нить жизни во все времена — в руках женщин. Именно матери каждый из нас обязан своим появлением на свет. Тепло и ласку материнских рук мы помним всю свою жизнь», — заметил первый Президент РТ.

«Мы искренне ценим многодетных матерей, их труд, без преувеличения, равен подвигу. Глубоко чтим женщин-матерей старшего поколения, вынесших на своих хрупких плечах тяготы Великой Отечественной войны. Преклоняемся перед выдержкой и самоотверженностью матерей участников специальной военной операции», — добавил Минтимер Шаймиев.

«Уважаем и поддерживаем женщин-матерей, добивающихся сейчас заметных успехов в производстве, в бизнесе, науке и культуре, сфере управления или просто посвятивших себя воспитанию детей. Все вы для нас одинаково любимы, дороги и важны. Я от всей души желаю, чтобы всем женщинам довелось испытать счастье материнства», — отметил Государственный Советник.

«Лучше нашего поэта Хади Такташа, пожалуй, и не скажешь:

Мать! Великое звание.

Что может быть его выше?

Вся прелесть женщин, вся красота

В нем, в материнстве!

С праздником вас, наши дорогие!» — заключил Минтимер Шаймиев, процитировав стихотворение классика татарской литературы в переводе на русский язык.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех женщин с 8 Марта.