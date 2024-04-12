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Общество 12 апреля 2024 11:21

На телебашне Казани в День космонавтики появится изображение звездного неба и Гагарина

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Сегодня, в День космонавтики, на казанской телебашне включат праздничную подсветку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РТРС.

Отмечается, что изображения звездного неба и Юрия Гагарина, совершившего первый в мире полет в космос, будут транслировать не только в столице республики, но и в других российских городах.

12 апреля 1961 года советский летчик Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты, поднявшись на орбиту Земли. В эту дату Россия ежегодно отмечает День космонавтики. Татарстанцев с памятным днем поздравили Раис РТ Рустам Минниханов и Премьер-министр Алексей Песошин. Кроме того, с борта МКС к россиянам обратились космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню космонавтики.

#день космонавтики #казанская телебашня
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