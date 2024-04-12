Песошин поздравил жителей Татарстана с Днем космонавтики

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин от имени правительства РТ поздравил жителей республики с Днем космонавтики. В своем поздравлении он отметил, что первый полет в космос стал прорывом не только в человеческом сознании, но и в науке, технике, политике, творчестве — во многих областях знаний и жизни.

«Роль космических исследований возрастает с каждым днем, что позволяет искать и находить новые возможности для развития новых технологий», — сказал Песошин, чьи слова приводит пресс-служба правительства РТ.

Также премьер-министр отметил, что Татарстан внес немалый вклад в развитие отечественной космонавтики и ракетной промышленности. Так, в Казани начиналось отечественное ракетное двигателестроение, что сделало ее центром авиационного и космического образования, авиационного производства.

«И в наши дни благодаря труду ученых, инженеров, конструкторов, работников предприятий развитие ракетно-космической отрасли не останавливается: предлагаются инновационные решения, способные обеспечить технологический рост с опорой на собственный промышленный и интеллектуальный потенциал», — продолжает Песошин.

Он также поблагодарил всех жителей Татарстана, кто способствует развитию космической отрасли, за высокий профессионализм, ответственность, добросовестность и патриотизм.

«Желаю всем новых профессиональных успехов, уверенности в собственных силах, крепкого здоровья и благополучия», — завершил поздравление Песошин.