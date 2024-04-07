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Путин примет участие в мероприятиях в честь Дня космонавтики
Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню космонавтики – к дате, отмечаемой 12 апреля в ознаменование первого полета человека в космос. Видео о графике главы государства на новую неделю вышло в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
«12 апреля 24-го года, конечно, Путин обязательно будет участвовать в мероприятиях в честь Дня космонавтики. Тема важная, захватывающая, особенно близкая Президенту. Космодром „Восточный“ под контролем от первого бетона в основании до первого старта и сейчас тоже», — говорится в видео.
Также глава государства проведет рабочие встречи, в частности совещание с постоянным членами Совета безопасности.
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