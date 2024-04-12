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Общество 12 апреля 2024 09:47

Минниханов опубликовал видео с Гагариным ко Дню космонавтики

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики, отмечаемым 12 апреля в ознаменование первого полета человека в космос. В честь события он опубликовал короткий архивный репортаж о подготовке Юрия Гагарина к полету.

«С Днем космонавтики! Космонавтика көне белән!» – написал руководитель республики.

Видео: телеграм-канал Раиса РТ

#Рустам Минниханов #юрий гагарин
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