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Минниханов опубликовал видео с Гагариным ко Дню космонавтики
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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики, отмечаемым 12 апреля в ознаменование первого полета человека в космос. В честь события он опубликовал короткий архивный репортаж о подготовке Юрия Гагарина к полету.
«С Днем космонавтики! Космонавтика көне белән!» – написал руководитель республики.
Видео: телеграм-канал Раиса РТ
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