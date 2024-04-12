Минниханов опубликовал видео с Гагариным ко Дню космонавтики

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики, отмечаемым 12 апреля в ознаменование первого полета человека в космос. В честь события он опубликовал короткий архивный репортаж о подготовке Юрия Гагарина к полету.

«С Днем космонавтики! Космонавтика көне белән!» – написал руководитель республики.

Видео: телеграм-канал Раиса РТ