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Российские космонавты с борта МКС поздравили с Днем космонавтики
Российские члены экипажа МКС поздравили сограждан и своих коллег с Днем космонавтики. Видео с поздравлением разместила в своем телеграм-канале госкорпорация «Роскосмос».
«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днем космонавтики. В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что, развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем дело, начатое нашими предшественниками», — сказал Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
Космонавт «Роскосмоса» Николай Чуб поблагодарил всех специалистов, трудящихся в ракетно-космической отрасли.
«Находясь здесь, мы благодарим за труд и искренне поздравляем всех, кто сделал возможным наш полет в космос и полеты наших коллег», — отметил он.
Космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин пожелал соотечественникам и коллегам по отрасли крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и достижений.
«Впереди у нас много новой и интересной работы, которую мы сможем выполнить, только сплотившись вокруг великой цели освоения космоса», — заявил он.
Видео: телеграм-канал «Роскосмоса»
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