На Татарстан вновь надвигаются грозы и сильный ветер

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Завтра, 24 июля, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Во вторую половину дня и вечером среды местами по республике, включая Казань, прогнозируются грозы и кратковременные усиления ветра до 15–20 м/с (в столице РТ — до 15–18 м/с).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким. В последнем случае ветер ломает сучья деревьев, идти против него очень трудно.

Подробнее о погоде, которая установится в республике в ближайшее время, читайте в материале «Татар-информа» «Мы находимся под влиянием Северной Атлантики»: вернется ли в Татарстан жара?