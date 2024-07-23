news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 23 июля 2024 06:30

В Татарстане ожидаются небольшие дожди и не более 24 градусов тепла

Скопировать ссылку
В Татарстане ожидаются небольшие дожди и не более 24 градусов тепла
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 23 июля, в Татарстане под влиянием циклона сохранится прохладная и влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, но не в Казани, вновь пройдут небольшие дожди.

Северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с кое-где, включая столицу РТ, будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После ночных 10–15 градусов тепла днем воздух по региону прогреется до +19, +24 градусов (в Казани — до +20, +22 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане до конца недели сохранится прохладная и влажная погода.

читайте также
В Гидрометцентре РТ рассказали, как долго жара не вернется в республику
В Гидрометцентре РТ рассказали, как долго жара не вернется в республику
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #дожди
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2