В Татарстане ожидаются небольшие дожди и не более 24 градусов тепла

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Сегодня, 23 июля, в Татарстане под влиянием циклона сохранится прохладная и влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, но не в Казани, вновь пройдут небольшие дожди.

Северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с кое-где, включая столицу РТ, будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После ночных 10–15 градусов тепла днем воздух по региону прогреется до +19, +24 градусов (в Казани — до +20, +22 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане до конца недели сохранится прохладная и влажная погода.