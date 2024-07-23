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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются небольшие дожди и не более 24 градусов тепла
Сегодня, 23 июля, в Татарстане под влиянием циклона сохранится прохладная и влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, но не в Казани, вновь пройдут небольшие дожди.
Северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с кое-где, включая столицу РТ, будет усиливаться порывами до 14 м/с.
После ночных 10–15 градусов тепла днем воздух по региону прогреется до +19, +24 градусов (в Казани — до +20, +22 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане до конца недели сохранится прохладная и влажная погода.
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