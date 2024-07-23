«Мы находимся под влиянием Северной Атлантики»: вернется ли в Татарстан жара?

В Татарстане наблюдается теплая неустойчивая погода с грозами и сильными ливнями

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«За 9-12 часов выпало 57 мм осадков, что является опасным метеорологическим явлением»

Еще на днях жители республики изнывали от 30-градусной жары и продолжительной засухи, но на этой неделе в дневные часы в Казани столбики термометра приблизились к отметке в 20 градусов. Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, в регионе наблюдается теплая неустойчивая погода, в большинстве районов с грозовыми дождями. В ночь на 22 июля при прохождении волнового атмосферного фронта местами прошли сильные дожди.

«В отдельных западных районах, по данным метеостанций “Лаишево” и “Казань-Аэропорт”, выпал очень сильный дождь в количестве соответственно 57 и 51 мм за 9-12 часов, что является опасным метеорологическим явлением», – сообщил Гидромет РТ.

В ночь на 22 июля в западных районах, в том числе в Казани, выпал очень сильный дождь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всего за несколько часов районы Казани залило: в Авиастроительном районе выпало 29 мм осадков, в Приволжском районе – 49 мм, или около 80% от месячной нормы. Местами прошли ливневые дожди в количестве 26-29 мм за час.

23 июля республика находится в тыловой части циклона с северо-восточными воздушными потоками. Местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов.

24 июля днем местами пройдут кратковременные дожди. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+14 градусов, а днем потеплеет до +20...+25 градусов.

25-27 июля временами возможны кратковременные дожди. Минимальная температура ночью составит +9...+14 градусов, днем 25 и 26 июля ожидается не выше +17...+22 градусов, 27 июля от +19 до +24 градусов. Среднесуточные температуры прогнозируются на 3-5 градусов ниже нормы.

«Третья декада июля будет холодной»

Как сообщил «Татар-информу» доктор географических наук, профессор, метеоролог Юрий Переведенцев, по климатическим меркам сейчас среднесуточная температура воздуха в Казани в норме должна составлять 20,5 градуса. Однако в первые две декады этого месяца эта норма была значительно превышена.

Температура в ближайшую декаду будет на 3 градуса ниже климатической нормы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спикер напомнил, что аномальная жара началась с конца июня и держалась несколько недель благодаря блокирующему антициклону. Все это время температурный фон был выше нормы на 4-6 градусов.

«Сейчас мы находимся под влиянием Северной Атлантики. К нам пришел циклон и атмосферные фронты, они нам обеспечили резкое понижение дневных температур с 30 до 20 градусов днем и обильные осадки», – пояснил собеседник «Татар-информа».

По данным Юрия Переведенцева, третья декада июля в Казани будет холодной.

«Температура в ближайшую декаду в городе будет на 3 градуса ниже климатической нормы», – предупредил метеоролог.

Кандидат географических наук, метеоролог Тимур Аухадеев заметил, что последняя холодная декада июля не изменит предварительный прогноз Гидромета России.

«Июль 2024 года войдет в историю как аномально теплый. Его среднемесячная температура будет выше климатической нормы примерно на 1,5 градуса», – считает он.

Аухадеев также обратил внимание на тот факт, что буквально за сутки в Казани выпала почти месячная норма осадков.

«За первые две декады июля в городе выпало 3 мм осадков, дождь был лишь в самый первый день этого месяца. Однако в ночь с 21 на 22 июля в Казани выпало сразу 49 мм осадков при месячной норме 58 мм. Подобная ситуация отмечалась 7 июля 2011 года, когда в столице Татарстана выпало 68 мм осадков за сутки», – заметил он.

Купальный сезон завершать пока рано, говорят эксперты. Жара еще вернется Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Жара вернется в начале августа»

Юрий Переведенцев и Тимур Аухадеев сошлись во мнении в том, что жара вернется в наши края в начале августа. Но будет ли она столь сильной, как в июле, – большой вопрос. Ведь, по предварительному прогнозу Гидромета России, среднемесячная температура последнего летнего месяца в Казани составит 18 градусов, что на 2 градуса ниже среднемесячной июльской нормы.

Несмотря на прохладные заключительные аккорды июля, жителям региона не стоит расстраиваться, ведь купальный сезон завершать пока рано.

«Сейчас температура воды в Волге выше, чем температура воздуха. Поэтому утром можно наблюдать туман над рекой. Предполагаю, что Волга не успеет быстро остыть и в ней еще удаться искупаться этим летом», – отметил Тимур Аухадеев.

Будет ли жара в августе такой же, как в июле, – большой вопрос Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его данным, самым прохладным днем на этой неделе в Казани будет четверг. Так, в ночь со среды на четверг столбик термометров в городе опустится до +13 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +19.

Напоследок Юрий Переведенцев напомнил, что в летнее время возможны опасные метеоявления – порывистые ветры, крупный град, грозы и смерчи.

«В условиях глобального потепления климата возрастает большая неустойчивость в атмосфере, растут летние температуры и количество опасных метеоявлений на территории России. Около 40% всех опасных метеоявлений приходится именно на летний период», – заключил он.