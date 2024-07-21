Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Гидрометцентре РТ рассказали, как долго жара не вернется в республику
В ближайшую декаду — с 21 по 30 июля — в Татарстане ожидается прохладная погода. Температуры в эти дни будут на 2 градуса ниже нормы, сообщает Гидрометцентр РТ.
Так, для республики нормой в эти дни считается 20,3 градуса, для Казани — 20,9 градуса.
В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что сегодня вечером, ночью и днем 22 июля в республике ожидаются грозы, град, сильный ветер и туман.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками фотографией алабая Акдуса и спросил, как они относятся к приходу более прохладной погоды в регион.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»