В Гидрометцентре РТ рассказали, как долго жара не вернется в республику

В ближайшую декаду — с 21 по 30 июля — в Татарстане ожидается прохладная погода. Температуры в эти дни будут на 2 градуса ниже нормы, сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, для республики нормой в эти дни считается 20,3 градуса, для Казани — 20,9 градуса.

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что сегодня вечером, ночью и днем 22 июля в республике ожидаются грозы, град, сильный ветер и туман.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками фотографией алабая Акдуса и спросил, как они относятся к приходу более прохладной погоды в регион.