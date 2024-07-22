В Татарстане до конца недели сохранится прохладная и влажная погода

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Установившаяся в Татарстане после прохождения волнового атмосферного фронта прохладная и влажная погода сохранится до конца недели. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В частности, завтра, 23 июля, республика окажется в тыловой части циклона с северо-восточными воздушными потоками. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла ночью и от 19 до 24 градусов днем.

В ночь на среду, 24-го числа, существенных осадков не ожидается, но днем в зоне влияния атмосферного фронта вероятны кратковременные дожди. Темное время суток будет чуть более прохладным (от +9 до +14 градусов), а светлое — чуть более теплым (от +20 до +25 градусов).

В четверг, пятницу и субботу, 25, 26 и 27 июля, синоптическая ситуация в регионе существенным образом не изменится. В тыловой части циклона временами по-прежнему будут идти кратковременные дожди.

В ночные часы столбики термометров будут опускаться до 9–14 градусов выше нуля. В дневные часы 25-го и 26-го числа ожидается от +17 до +22 градусов, 27-го числа — от +19 до +24 градусов. Таким образом, среднесуточные температуры прогнозируются на 3–5 градуса ниже нормы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за ночь в Приволжском районе Казани выпало 80% от месячной нормы осадков.