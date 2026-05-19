19 мая 2026

В Татарстане сохранится 33-градусная жара, возможен порывистый ветер

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 19 мая, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально жаркая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе ожидается переменная облачность. Осадков, как и в предыдущие дни, не прогнозируется.

Северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с днем местами будет усиливаться порывами до 13 м/с (в том числе и в Казани). Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 10,8 до 13,8 м/с называется сильным.

После теплой ночи днем воздух по региону прогреется до +28, +33 градусов (в столице РТ – до +31, +33).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на этой неделе сохранится аномальная жара, хотя температуры немного понизятся. Накануне в Казани оказался побит температурный рекорд более чем вековой давности.

