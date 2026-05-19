news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 19 мая 2026 11:44

МЧС напомнило о мерах безопасности при граде и сильном ветре, ожидающихся в РТ

Читайте нас в
Телеграм
МЧС напомнило о мерах безопасности при граде и сильном ветре, ожидающихся в РТ
Фото: © «Татар-информ»

Гроза с кратковременным усилением ветра порывами 15-20 м/с ожидается в Татарстане днем и вечером 20 мая. Кроме того, в отдельных районах республики возможен град.

В связи с непогодой МЧС рекомендует не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

«Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.

#град #сильный ветер #мчс напоминает
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

19 мая 2026

Глава района выругался матом во время планерки с курским губернатором Хинштейном

18 мая 2026
Новости партнеров