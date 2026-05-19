МЧС напомнило о мерах безопасности при граде и сильном ветре, ожидающихся в РТ
Гроза с кратковременным усилением ветра порывами 15-20 м/с ожидается в Татарстане днем и вечером 20 мая. Кроме того, в отдельных районах республики возможен град.
В связи с непогодой МЧС рекомендует не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.
«Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.