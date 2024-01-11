На Татарстан при сохранении аномально холодной погоды обрушатся метели и сильный ветер

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Сегодня, 11 января, в Татарстане, несмотря на некоторое повышение температурного фона, сохранится установившиеся ранее аномально холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. В светлое время суток по всему региону прогнозируется небольшой, а местами и умеренный снег. Кое-где, включая Казань, вероятны метели с ухудшением видимости до одного-двух километров.

Днем ветер сменит направление с юго-западного на южное, его сила составит от 8 до 13 м/с. Местами он будет усиливаться порывами до 15–20 м/с. На дорогах образуется гололедица. Кое-где, но не в столице РТ, возможно возникновение снежных заносов.

В дневные часы температура воздуха по Татарстану составит от -13 до -18 градусов. При этом местами на востоке региона ожидается до -21 градуса, в Казани — от -13 до -15 градусов.

С 10 по 15 января в республике действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В ближайшую декаду среднесуточная температура воздуха в ее столице будет на 8 градусов ниже климатической нормы, о чем рассказал «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.