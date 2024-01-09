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Из-за морозов в Татарстане объявили штормовое предупреждение
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение с 10 по 15 января из-за ожидаемой аномально холодной погоды. По прогнозам Гидрометцентра, в этот период на территории республики сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха -18..-24 градусов, что ниже нормы на 9-15 градусов.
Минимальные температуры воздуха в период с 10 по 15 января в основном составят -23..-28, 11 января местами до -33, максимальные температуры днем ожидаются преимущественно -16..-21 градусов.
В связи с похолоданием в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ рекомендовали татарстанцам соблюдать меры осторожности.
Так, жителям республики настоятельно рекомендуют отменить выезды на личном автотранспорте за пределы населённого пункта без острой необходимости: на природу, в лес, на рыбалку и так далее.
Следует исключить случаи нахождения детей на улице без взрослых, позаботиться об утеплении квартир и подъездов и не допускать перекала печей и использования самодельных обогревательных приборов, чтобы избежать пожаров. Также не стоит пользоваться газовыми плитами для обогрева помещения.
Важно помнить, что для того, чтобы избежать обморожения, следует не мокнуть и не мерзнуть на улице, хорошо питаться и тепло одеваться. Одежду рекомендуется выбрать многослойную, не стесняющую движения.
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