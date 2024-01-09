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Профессор КФУ предупредил об аномально холодной декаде
Аномальные холода, установившиеся в Татарстане в начале января, вызваны вторжением на территорию региона холодного воздуха из Арктики. В ближайшую декаду среднесуточная температура воздуха будет значительно ниже климатической нормы. Об этом «Татар-информу» рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«Длительное похолодание связано с арктическим вторжением. Январь — самый холодный месяц в году, когда бывают рождественские и крещенские морозы», — заметил ученый.
Первая ощутимая волна холодов пришла в Татарстан еще в начале декабря прошлого года. Потом циркуляция воздушных масс изменилась, появились более теплые атлантические циклоны, которые вызвали оттепель. Аномальное тепло в самом конце первого зимнего месяца сменилось резким похолоданием.
В ближайшую декаду среднесуточная температура воздуха в Казани будет на 8 градусов ниже климатической нормы. В ночь со вторника на среду в городе похолодает до -25 градусов. В ближайшие сутки холодная температурная аномалия в столице Татарстана составит 10–12 градусов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за морозов в республике объявили штормовое предупреждение.
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