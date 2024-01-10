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В Татарстане ожидаются небольшой снег и ветер
10 января в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Ночью возможен небольшой снег, а днем существенных осадков не прогнозируется.
Ожидается северо-западный ветер скоростью до 10 м/с. Как ранее предупреждали синоптики, ветер в сочетании с аномально холодной погодой повышает риск переохлаждений и обморожений.
В ночные часы температуры воздуха составят от −20 до −25 градусов, местами до −29. Днем ожидается от −18 до −23 градусов.
На дорогах прогнозируется гололедица.
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