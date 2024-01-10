Синоптики Татарстана предупреждают о 33-градусном морозе и метелях с ухудшением видимости

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Завтра, 11 января, в Татарстане сохранятся установившиеся ранее аномальные морозы. При этом ожидается ухудшение погодных условий, информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром четверга столбики термометров опустятся до -25, -33 градусов (в Казани — до -25, -27 градусов).

Днем на территории республики прогнозируются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров и сильный ветер порывами от 15 до 20 м/с. Также образуются снежные заносы.

С 10 по 15 января в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В ближайшую декаду среднесуточная температура воздуха в столице РТ будет на 8 градусов ниже климатической нормы, рассказал «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.