В МЧС рассказали татарстанцам о мерах безопасности в грядущую метель и гололед

По прогнозам синоптиков сегодня и завтра днем на территории республики местами ожидаются сильный ветер, метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее. На дорогах гололедица, сильный мокрый снег и снежные заносы.

В этот период возможно увеличение ДТП, ограничение движения, сход снега и льда с крыш и склонов возвышенностей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают о мерах безопасности в непогоду.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.

Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 112.