Когда «переобувать» машину: ухудшение погоды и штрафы за летнюю резину

Во второй половине недели в Татарстане ожидаются обильные осадки – дождь с мокрым снегом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гидрометцентр РТ готовит предупреждение об ухудшении погоды

Циклоны с запада во второй половине недели принесут в Татарстан обильные осадки – дождь с мокрым снегом. Снег выпадет по республике местами, но при минусовых ночных температурах возможно образование наледи, предупредил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Учитывая тот факт, что в ночные часы температуры местами перейдут через “ноль” в сторону отрицательных, осадки будут замерзать на поверхности. В ночные и утренние часы местами возможно образование гололедицы в отдельных районах», – заметил он.

В первой половине этой недели среднесуточные температуры по республике были на 1-2 градуса выше нормы, которая в это время составляет примерно 1,5-2 градуса. Однако к концу недели продолжится движение циклонов с pапада на восток и ожидается ощутимое похолодание.

«Будет больше осадков со снегом, который местами может лечь на непродолжительный период. Такая вероятность существует в пятницу и в субботу. Мы 31 октября планируем опубликовать предупреждение об ухудшении погодных условий», – сказал Феликс Гоголь.

Согласно промежуточному прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшую декаду (до 8 ноября) по республике среднесуточная температура приблизится к климатической норме или будет даже немного ниже.

По средним многолетним значениям, снег в нашем регионе обычно ложится в конце второй декады ноября. Однако даты варьируются, в зависимости от расположения районов.

Начиная с 3 ноября, температуры в столице Татарстана заметно пойдут вниз Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ожидается Арктическое вторжение»

Зимы с лютыми морозами в нашем регионе уже остались в прошлом. По данным казанского профессора, доктора географических наук Юрия Переведенцева, зимы в наших краях становятся более теплыми, снежными и короткими. Сейчас по климатическим меркам в Казани уже должен был состояться переход среднесуточной температуры через нулевую отметку, что говорит о начале предзимья.

«Год назад в это время снежок местами у нас уже лежал, температуры были отрицательными. Во второй половине этой недели на европейской территории России ожидается Арктическое вторжение с понижением температур и выпадением смешанных осадков со снегом», – отметил Переведенцев.

Климатическая зима наступает тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже «минус» 5 градусов, обычно это происходит в Казани в 20-х числах ноября. Так или иначе, наступление холодной поры неизбежно. Начиная с 3 ноября, температуры в столице Татарстана заметно пойдут вниз. В ночные часы они будут отрицательными, выпадут осадки, местами в городе возможна гололедица, добавил Юрий Переведенцев.

Татарстанцам затягивать с переходом на зимнюю резину больше не стоит Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«С начала года средняя цена за одну покрышку выросла на 11%»

Судя по прогнозу погоды, татарстанцам затягивать с переходом на зимнюю резину больше не стоит. Между тем цены на все виды шин, в том числе, на всесезонные и зимние, продолжают расти. Это следует из данных ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

«В Татарстане за январь – август 2024 средняя цена за одну покрышку выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет около 7 тыс. рублей», – сообщили «Татар-информу» в ЦРПТ.

В целом по стране в августе этого года наибольшее изменение цен было в категории товаров «Нешипованные зимние шины», где рост составил 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на шины зимние ошипованные или подлежащие ошиповке поднялись на 6%, а всесезонные подорожали на 5%.

Интересно, что Татарстан занимает 10 место среди всех субъектов страны в части продаж шин.

Также наш регион занимает первое место среди всех субъектов страны по производству шин. Однако предприятия, зарегистрированные в республике, за январь – август этого года сократили выпуск шин на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Правила, утвержденные Правительством РФ гласят, что менять шины на зимние необходимо с 1 декабря Фото: © Кирилл Брага / РИА Новости

«Когда выпадает первый снег, на шиномонтажках выстроятся громадные очереди»

Юрист Федерации автовладельцев России в РТ Владлен Копвиллем напомнил, что летнюю резину нужно менять на зимнюю, когда среднесуточная температура опускается ниже 5 градусов. Конец октября – начало ноября – как раз время такого перехода. Но каждый регион имеет право менять эти сроки, с учетом своих климатических особенностей. Понятно, что температурные режимы в Архангельской области и Краснодарском крае разные. Однако, по словам автоюриста, Татарстан за все прошедшие годы этим правом так и не воспользовался.

«Шины у нас обычно меняют в конце октября – начале ноября. Я сам всегда обычно меняю резину на ноябрьские праздники. Но есть и другой вариант – менять, когда выпадает первый снег и на шиномонтажках выстроятся огромные очереди», – добавил Копвиллем.

Правила, утвержденные Правительством РФ гласят, что менять шины на зимние необходимо с 1 декабря. Использование летней резины зимой, по его словам, является нарушением, правда размер штрафа за это небольшой и составляет всего 500 рублей. Получается, что в нашем регионе на свой страх и риск можно не менять резину, не опасаясь штрафа, до 30 ноября. Но есть нюанс: если человек попадет в ДТП, то езда на резине, не соответствующей времени года, будет серьезным «минусом» при определении степени вины участников.

«Формально человек не имеет право выезжать на такой резине. А тут получается, что он выехал и еще попал в ДТП. Это все равно как пьяный за рулем – если выпил, запрещено садиться за руль. ДТП можно “спихнуть” на того, у кого неправильная резина», – заметил Копвиллем.

Что касается знака «Ш» – шипы, то клеить его на заднее стекло авто уже не нужно. Такое правило отменили несколько лет назад. В зимнюю пору также не запрещается ездить на «липучках» и «всесезонке», но такая резина не подходит для нашего климата, предупредил собеседник «Татар-информа».