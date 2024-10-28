Синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды в Татарстане

В ближайшие дни в Татарстане прогнозируется дожди, мокрый снег, а к концу недели погода ухудшится еще больше. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ.

В последние дни октября на погоду в регионе будут влиять атмосферные фронты северного циклона. Так, завтра, 29 октября, местами возможны небольшие дожди и мокрый снег, туман. Ночью ожидается от −2 до +3 градусов, на востоке может похолодать до −6. В дневные часы ожидается от 1 до 6 градусов выше нуля. Ночью и утром на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

30 и 31 октября погода будет пасмурной. Пройдут дожди, мокрый снег, а в четверг к тому же прогнозируется сильный ветер порывами до 15-18 м/с. Ночью ожидается от −1 до +4 градусов, днем — от +1 до +6. В ночные и утренние часы вновь возможно образование гололедицы.

Предварительно, в пятницу и субботу, 1 и 2 ноября, очередной циклон принесет в регион значительное ухудшение погоды. Ожидаются дожди, мокрый снег и снег. Ветер может усилиться до 15-20 м/с. Ночами столбики термометров будут показывать от −4 до +1 градуса, а днем не поднимутся выше 0 — +3 градусов. Возможна гололедица.