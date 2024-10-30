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Общество 30 октября 2024 20:27

Жители Татарстана сняли на видео первый снег

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В Татарстане выпал первый снег. «Белоснежные» кадры от жителей республики были опубликованы в телеграм-канале Лениногорска.

Как говорится в сообщении, снег покрыл дороги не только в Лениногорске, но и в Бугульме.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидаются мокрый снег и крепкий ветер. А в начале ноября на республику и многие другие регионы России обрушатся снегопады.

видео: t.me/leninogorsk_novosti

#первый снег #Татарстан #видео
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