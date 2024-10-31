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В Татарстане температура опустится до 0 градусов, на дорогах возможна гололедица
В четверг, 31 октября, в Татарстане снова ожидается дождь и мокрый снег. В некоторых районах республики такие осадки будут идти сильно, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Ветер в этот день «будет гулять» южный, юго-западный, его скорость составит 8-13 м/с, но местами он усилится до 16-21 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит 0..+5˚. Причем на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.
Ранее сообщалось, что в Татарстане выпал первый снег. Видео «заснеженного» Лениногорска и Буинска делились местные жители.
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