В Татарстане температура опустится до 0 градусов, на дорогах возможна гололедица

В четверг, 31 октября, в Татарстане снова ожидается дождь и мокрый снег. В некоторых районах республики такие осадки будут идти сильно, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Ветер в этот день «будет гулять» южный, юго-западный, его скорость составит 8-13 м/с, но местами он усилится до 16-21 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит 0..+5˚. Причем на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выпал первый снег. Видео «заснеженного» Лениногорска и Буинска делились местные жители.