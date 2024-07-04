Синоптики ожидают грозы и температурные рекорды в Татарстане

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Жаркая погода, установившаяся в Татарстане, будет продолжаться и на следующей неделе. В ближайшие же два дня в республике высока вероятность температурных рекордов, сообщили в Гидрометцентре РТ.

По данным синоптиков, в последние дни температуры в регионе на 5-7 градусов превышали многолетние значения. Сегодня, 4 июля, было еще жарче, до +37 градусов. Объявлено штормовое предупреждение.

5 и 6 июля днем столбики термометров будут подниматься до этой же отметки. Из-за близости атмосферных фронтов в дневные и вечерние часы возможны кратковременные грозовые дожди, локально — град. Также прогнозируются усиления ветра до 17-22 м/с.

В воскресенье температуры немного снизятся, днем ожидается от 27 до 32 градусов. Также возможны дожди различной интенсивности, грозы и сильный ветер.

Предварительно, в понедельник и вторник, 8 и 9 июля, вероятность осадков сведется к минимуму. В ночные часы ожидается от 14 до 19 градусов, а днем — от 28 до 33.