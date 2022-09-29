Семьям мобилизованных челницев власти города пообещали ежемесячную финансовую поддержку

Сегодня в Набережных Челнах состоялось две отправки горожан, призванных в рамках частичной мобилизации. Более 200 ребят были отправлены на сборный пункт в Казань, сообщили в мэрии Автограда. Провожая ребят, мэр города Наиль Магдеев пообещал, что власти города будут оказывать ежемесячную финансовую поддержку семьям мобилизованных.

«Мы сегодня соберемся с руководителями ваших предприятий, которые направили вас на выполнение воинского долга, и договоримся, что каждое предприятие будет оказывать ежемесячную денежную поддержку вашим семьям. В этом никаких сомнений нет. И я как гражданин, как человек, как офицер запаса, как мэр города даю вам это мужское слово», — заявил градоначальник.

«Едем с боевым настроем! Не дадим в обиду жен, матерей, детей. Не дадим прохода врага на наши рубежи. Сохраним суверенитет Российской Федерации. Плакать и переживать не нужно! НАТО хотят нас раскачать — через жен, через детей, через родных. Сохраняйте спокойствие и молитесь! Все будет хорошо!» — сказал военнослужащий Аркадий Марарь.

Мэр Наиль Магдеев зашел в автобус и лично проводил каждого из ребят, пожав им руки. Автобусы тронулись в путь под слезы и аплодисменты провожающих. Следующая отправка состоится уже завтра, 30 сентября.

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.