На проведение в Казани всероссийской конференции по ТКО направят 2,6 млн рублей

В Казани и Иннополисе 22 и 23 августа этого года пройдет VI Всероссийская научно-практическая конференция «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика». На ее организацию и проведение планируется потратить 2 млн 696,6 тыс. рублей — такова начальная цена контракта. Соответствующий тендер размещен Государственным комитетом РТ по закупкам, срок окончания подачи заявок — 19 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Участниками конференции станут работники тарифных органов, сотрудники ФАС России и его территориальных органов, представители региональных операторов по обращению с ТКО, федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, эксперты и другие заинтересованные лица.

Цели конференции — повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, усовершенствование знаний по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, изучение и совершенствование законодательства, обсуждение опыта, внедрение новых технологий и методик, повышение качества оказываемых организациями услуг, а также освещение вопросов обращения с ТКО.

«Исполнитель контракта должен будет предоставить помещение и оборудование для проведения конференции, организовать фотосъемку и видеосъемку, трансфер, питание и проживание гостей, разработать и изготовить полиграфическую продукцию, раздаточный материал, подготовить культурную и экскурсионную программу. По итогам конференции исполнитель предоставит отчет — с учетом всех этапов оказания услуг, предусмотренных техническим заданием», — пояснила заместитель председателя Госкомитета РТ по закупкам Алеся Музалевская.

Заказчиком выступает Государственный комитет РТ по тарифам. В прошлом году эта конференция была организована в очном формате в Казани и на территории особой экономической зоны «Алабуга».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на вывоз мусора из трех районов Казани направят еще 614 млн рублей.