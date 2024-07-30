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На вывоз мусора из трех районов Казани направят еще 614 млн рублей
На транспортировку твердых коммунальных отходов с территории Московского, Кировского и Авиастроительного районов Казани направят 614,1 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит с 1 сентября 2024 года по 31 декабря следующего вывозить мусор с более чем 4 тысяч площадок в городе. Они расположены у офисных и административных зданий, общежитий, гостиниц, объектов общепита, парикмахерских, салонов красоты, швейных мастерских, мастерских по ремонту бытовой и компьютерной техники, прачечных и химчисток, детсадов, школ, детдомов и интернатов, профессиональных образовательных учреждений, различных магазинов, рынков, кинотеатров, жилых домов и других.
Ожидается, что только за 2025 год с территории этих районов вывезут почти 600 тысяч тонн отходов: пищевых, бумаги, стекла, древесины, полимерных материалов, текстиля, металла, смета с улиц и прочего.
Вывозить мусор подрядчик должен не ранее 7 часов утра и не позднее 22.00 в рабочие дни и с 9.00 до 22.00 – в выходные и праздничные дни.
Заказчиком выступает УК ПЖКХ.
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