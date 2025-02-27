На прошлогодней Российской зимней гонке в РТ аэронавты побили рекорд по массовости полета

Фото: flymonitor.ru

На прошлогодней Российской зимней гонке аэростатов, состоявшейся в Татарстане 11 марта 2024-го, воздухоплаватели побили рекорд состязаний по массовости полета. Впервые в истории гонки количество участников составило десять экипажей, сообщается на сайте Flymonitor.ru.

Экипажи стартовали утром 11 марта 2024 года из Зеленодольского района Татарстана, а через десять часов прибыли в Самарскую область.

Общее полетное время всех аэростатов составило 104 часа 20 минут, а общее расстояние 2604 километра 353 метра. В рамках гонки общее зачетное время составило 96 часов 1 минуту 59 секунд, а общая зачетная дальность – 2218 километров 64 метра.

Экипаж, состоявший из основателя аэроклуба GMB AERO Андрея Ермолаева и Сергея Баженова, в тот день пробыл в воздухе 11 часов 11 минут.

Придумал Российскую зимнюю гонку воздухоплаватель-рекордсмен Георгий Зименко. Пять лет, в 2018, 2019, 2020, 2021 и 2023 годах, она проходила в Нижегородской области, аэронавты боролись за Кубок вызова SharNN.

В 2023 году экипаж россиян Ивана Меняйло и Наталии Ивановой пролетел 445 километров и приземлился в Нижнекамском районе РТ, передав эстафету по проведению мероприятия аэроклубу GMB AERO, который регулярно организует в Татарстане события для воздухоплавателей.